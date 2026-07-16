Intocable recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La agrupación de música mexicana Intocable recibió este jueves una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood , en una ceremonia en la que participaron el compositor mexicano Édgar Barrera y el ejecutivo musical Nir Seroussi.

"Hace 35 años una banda como Intocable se suponía que no debía existir, iba contra las reglas, pero aparentemente nadie les avisó", dijo Seroussi, presidente de Interscope Capitol Miami, en un discurso en el que celebró la incorporación de esta estrella, la número dos mil 852, en esta emblemática avenida de Los Ángeles.

"En ese momento la música mexicana tenía muchas reglas, Intocable las vio y dijo, no gracias", añadió.

La agrupación, fundada en Zapata (Texas), por Ricky Muñoz y René Martínez a principios de la década de 1990, se consolidó como una de las principales exponentes de la música regional mexicana al fusionar los ritmos tradicionales del norteño con baladas de letras contemporáneas.

Entre sus temas más populares figuran '¿Y todo para qué?', 'Aire', 'Te amo (Para siempre)' y 'Eres mi droga' , entre otros. A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha vendido más de 55 millones de discos y ha colocado 21 canciones en el número uno de las listas de música regional mexicana.

"Ricky tomó el acordeón y lo hizo sonar como el futuro. Le mostraron al mundo lo que la música mexicana podía ser", apuntó Seroussi, quien aseguró que la agrupación sentó las bases para que la música mexicana sea hoy uno de los géneros más escuchados del mundo.

Barrera, amigo cercano de los reconocidos, los describió como "una de las bandas más grandes de la música mexicana".

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El compositor, quien junto con Residente es la persona con más Latin Grammy en la historia, destacó la relevancia cultural de la agrupación.

"Los que crecimos en la frontera sabemos que ahí es donde se mezcla todo: el norteño con el pop, el inglés con el español. Es una identidad única, y esa mezcla empezó con Intocable", afirmó.

Muñoz fue el único de la banda que tomó el micrófono durante la ceremonia, y durante su breve paso por la tarima el vocalista y acordeonista agradeció a dios, a su familia, a sus compañeros, a sus seguidores, a los compositores y a "toda la gente que ahorita está perteneciendo a Intocable de alguna forma".

JM