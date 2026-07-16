‘La Odisea’ de Christopher Nolan se proyecta en estas salas IMAX de Guadalajara

El esperado estreno de La Odisea, la nueva y ambiciosa obra maestra de Christopher Nolan, ya está en cines. Filmada íntegramente con cámaras IMAX, esta epopeya exige ser vista en la pantalla más grande posible. Descubre en qué salas de Guadalajara puedes vivir esta experiencia inmersiva hoy mismo.

La magistral adaptación del clásico poema de Homero llegó a las carteleras mexicanas este 16 de julio de 2026. Protagonizada por Matt Damon como el legendario Odiseo, la cinta narra el tortuoso y peligroso viaje de regreso a Ítaca tras la Guerra de Troya, enfrentando a dioses y criaturas míticas.

Para los cinéfilos tapatíos que buscan la máxima calidad audiovisual, la oferta es muy específica. En la capital de Jalisco, las únicas opciones comerciales para disfrutar la película en este formato se encuentran en Cinépolis Galerías Guadalajara y Cinépolis Fórum Tlaquepaque, complejos equipados con la tecnología adecuada.

El impacto visual del formato original

Christopher Nolan hizo historia al filmar La Odisea en su totalidad utilizando cámaras de 70 milímetros. Ver la cinta en una pantalla tradicional implica perder un porcentaje significativo de la imagen. La relación de aspecto expandida permite que el espectador se sienta verdaderamente dentro de las épicas batallas marítimas.

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A nivel nacional, existe un debate sobre las diferencias técnicas entre cadenas. Mientras que Cinemex utiliza tecnología Dual Láser con proyección 1.90:1 y audio de 12 canales en sus complejos capitalinos, la cadena rival ofrece una configuración distinta. Conocer estos detalles técnicos es vital para los verdaderos puristas del cine.

Diferencias técnicas y la oferta tapatía

Por su parte, las salas de Cinépolis en Jalisco ofrecen un sistema de proyección dual en 4K que destaca por su brillo excepcional . Además, la inclinación de los asientos está diseñada para que el campo de visión sea ocupado casi totalmente por la pantalla curva, maximizando la inmersión del espectador.

Como alternativa nostálgica, el Cineforo de la Universidad de Guadalajara ofrece proyecciones especiales en formato de 35 milímetros. Aunque no cuenta con la imagen expandida, esta copia física conserva la textura y el color del celuloide, brindando una experiencia clásica que complementa perfectamente la visión original del aclamado director británico.

Asistir a este magno evento cinematográfico requiere planeación, ya que la demanda de boletos es altísima en toda la ciudad. Para que tu visita a las salas tapatías sea perfecta y no te pierdas ningún detalle de esta superproducción de casi tres horas, sigue nuestras recomendaciones y asegura tu lugar.

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Tips rápidos para disfrutar 'La Odisea' en Guadalajara