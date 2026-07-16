Jueves, 16 de Julio 2026

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‘La Odisea’ de Christopher Nolan se proyecta en estas salas IMAX de Guadalajara

La nueva epopeya mitológica protagonizada por Matt Damon exige ser vista en gran formato; conoce los complejos tapatíos que ofrecen esta experiencia inmersiva

Por: Judith Montserrat Martínez Orozco

Descubre en qué cines de Guadalajara puedes ver 'La Odisea' de Christopher Nolan en formato IMAX. ESPECIAL

Descubre en qué cines de Guadalajara puedes ver 'La Odisea' de Christopher Nolan en formato IMAX. ESPECIAL

El esperado estreno de La Odisea, la nueva y ambiciosa obra maestra de Christopher Nolan, ya está en cines. Filmada íntegramente con cámaras IMAX, esta epopeya exige ser vista en la pantalla más grande posible. Descubre en qué salas de Guadalajara puedes vivir esta experiencia inmersiva hoy mismo.

LEE: Estas son las salas IMAX donde se proyectará "La Odisea" en CDMX

La magistral adaptación del clásico poema de Homero llegó a las carteleras mexicanas este 16 de julio de 2026. Protagonizada por Matt Damon como el legendario Odiseo, la cinta narra el tortuoso y peligroso viaje de regreso a Ítaca tras la Guerra de Troya, enfrentando a dioses y criaturas míticas.

Para los cinéfilos tapatíos que buscan la máxima calidad audiovisual, la oferta es muy específica. En la capital de Jalisco, las únicas opciones comerciales para disfrutar la película en este formato se encuentran en Cinépolis Galerías Guadalajara y Cinépolis Fórum Tlaquepaque, complejos equipados con la tecnología adecuada.

El impacto visual del formato original

Christopher Nolan hizo historia al filmar La Odisea en su totalidad utilizando cámaras de 70 milímetros. Ver la cinta en una pantalla tradicional implica perder un porcentaje significativo de la imagen. La relación de aspecto expandida permite que el espectador se sienta verdaderamente dentro de las épicas batallas marítimas.

     

A nivel nacional, existe un debate sobre las diferencias técnicas entre cadenas. Mientras que Cinemex utiliza tecnología Dual Láser con proyección 1.90:1 y audio de 12 canales en sus complejos capitalinos, la cadena rival ofrece una configuración distinta. Conocer estos detalles técnicos es vital para los verdaderos puristas del cine.

Diferencias técnicas y la oferta tapatía

Por su parte, las salas de Cinépolis en Jalisco ofrecen un sistema de proyección dual en 4K que destaca por su brillo excepcional. Además, la inclinación de los asientos está diseñada para que el campo de visión sea ocupado casi totalmente por la pantalla curva, maximizando la inmersión del espectador.

Como alternativa nostálgica, el Cineforo de la Universidad de Guadalajara ofrece proyecciones especiales en formato de 35 milímetros. Aunque no cuenta con la imagen expandida, esta copia física conserva la textura y el color del celuloide, brindando una experiencia clásica que complementa perfectamente la visión original del aclamado director británico.

Asistir a este magno evento cinematográfico requiere planeación, ya que la demanda de boletos es altísima en toda la ciudad. Para que tu visita a las salas tapatías sea perfecta y no te pierdas ningún detalle de esta superproducción de casi tres horas, sigue nuestras recomendaciones y asegura tu lugar.

     

Tips rápidos para disfrutar 'La Odisea' en Guadalajara

  • Compra anticipada y estratégica: La expectación por el regreso de Christopher Nolan ha saturado las taquillas. Adquiere tus entradas mediante la aplicación móvil con días de antelación. Busca los asientos ubicados en el centro exacto de la sala para equilibrar la acústica del sistema de sonido envolvente y la perspectiva visual de la pantalla curva.
  • Verifica el formato en tu boleto: Al momento de pagar, asegúrate de que la función indique explícitamente el formato de gran escala. Evita confusiones con las proyecciones tradicionales, 4DX o VIP, ya que los efectos de movimiento pueden distraer de la impecable fotografía y la inmersión visual pura.
  • Prepárate para una función maratónica: La película tiene una duración confirmada de 172 minutos (casi tres horas). Planifica tus visitas al sanitario y tus compras en la dulcería de Cinépolis Galerías Guadalajara o Tlaquepaque antes de que se apaguen las luces, pues la narrativa no da tregua.
  • Presta atención al elenco secundario: Más allá del protagonismo de Matt Damon, la cinta cuenta con actuaciones deslumbrantes de Anne Hathaway, Tom Holland y Zendaya. Cada personaje aporta una capa de profundidad a las intrigas políticas y familiares que se desatan en Ítaca mientras esperan el regreso de su rey.
  • Explora la opción en celuloide: Si ya viviste la experiencia inmersiva digital, date la oportunidad de visitar el Cineforo de la UdeG. Ver la copia en 35 milímetros te permitirá apreciar el grano fílmico original, una rareza en pleno 2026 que rinde homenaje a la historia del séptimo arte y a la pasión del director por los formatos físicos.

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