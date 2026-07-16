Conoce los nuevos juegos que llegan a PS Plus Premium y Extra en julio

PlayStation renovará el catálogo de PS Plus Extra y PS Plus Premium este 21 de julio, fecha en la que los suscriptores podrán descargar una nueva selección de títulos que incluye desde grandes producciones AAA hasta propuestas independientes y un clásico de culto.

Entre los juegos más esperados destacan Avatar: Frontiers of Pandora y Rise of the Ronin, dos lanzamientos recientes que ahora podrán disfrutarse sin costo adicional para quienes cuenten con alguno de estos niveles del servicio.

Como ocurre cada mes, los nuevos títulos estarán disponibles a partir de las 10:00 horas (CEST) y permanecerán en el catálogo durante varios meses, estos son los juegos que llegan a PS Plus Extra en julio:

Avatar: Frontiers of Pandora (PS5)

Basado en el universo creado por James Cameron, este juego de acción en primera persona permite explorar la Frontera Occidental de Pandora, una región inédita llena de selvas, montañas flotantes y criaturas exóticas. Los jugadores controlan a un na'vi que deberá recuperar su identidad y enfrentarse a la RDA para proteger su hogar.

En plataformas como Steam y foros especializados, los usuarios coinciden en que el apartado gráfico es uno de los mejores de Ubisoft en los últimos años. La recreación de Pandora y la exploración son ampliamente elogiadas, aunque algunas críticas señalan que su estructura recuerda demasiado a la fórmula clásica de mundos abiertos del estudio. Aun así, la mayoría lo considera una aventura muy entretenida, especialmente para los fanáticos de la saga cinematográfica.

Rise of the Ronin (PS5)

Desarrollado por Team Ninja, este RPG de acción transporta a los jugadores al Japón del siglo XIX, durante el turbulento periodo Bakumatsu. Como un samurai sin amo, será posible decidir el rumbo de la historia mediante combates con espadas, armas de fuego y decisiones que afectan el desarrollo de la aventura.

La comunidad destaca la profundidad de su sistema de combate, comparándolo con títulos como Nioh o Ghost of Tsushima. Aunque algunos consideran que gráficamente pudo ofrecer más, la libertad para explorar y las mecánicas de pelea son sus principales fortalezas. Muchos jugadores lo describen como uno de los mejores juegos de acción ambientados en el Japón feudal reciente.

Firefighting Simulator: Ignite (PS5)

Este simulador pone a los jugadores en el papel de un bombero profesional que debe responder a incendios, accidentes y situaciones de emergencia utilizando herramientas y vehículos especializados, tanto en solitario como en modo cooperativo.

Al ser un lanzamiento reciente, las primeras impresiones resaltan el realismo de las misiones y el trabajo en equipo. Los aficionados a los simuladores valoran su enfoque técnico, aunque reconocen que está dirigido a un público muy específico.

Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind (PS5 y PS4)

Un homenaje a los clásicos beat 'em up de los años noventa donde los Power Rangers enfrentan a Rita Repulsa en una aventura de viajes en el tiempo, combates cooperativos y estética retro.

Los seguidores de la franquicia destacan el cariño con el que se recrea la serie original, así como su excelente pixel art y banda sonora. Algunos consideran que la duración es corta, pero prácticamente todos coinciden en que resulta muy divertido para jugar acompañado.

Dying Light (PS4)

Considerado uno de los mejores juegos de zombis de la última década, mezcla parkour, supervivencia y combate en una ciudad abierta infestada por infectados, donde el peligro aumenta considerablemente al caer la noche.

En Steam mantiene una valoración "Muy positiva", con miles de reseñas que elogian su movilidad, la tensión durante las noches y el modo cooperativo. Muchos jugadores lo consideran superior a otros títulos del género gracias a la libertad para desplazarse por el escenario y a la sensación constante de supervivencia.

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (PS5)

Esta secuela combina elementos de RPG, narrativa y ciencia ficción. El jugador controla a un androide que intenta sobrevivir mientras forma una tripulación, acepta contratos y toma decisiones que cambian el destino de la historia.

Las primeras reseñas destacan la calidad de su narrativa, la profundidad de los personajes y la libertad para construir la historia. Es uno de los indies mejor valorados del año entre quienes disfrutan de juegos con un fuerte componente narrativo.

Snow Bros. Wonderland (PS5)

La clásica franquicia arcade regresa con gráficos completamente en 3D manteniendo la mecánica de lanzar nieve para derrotar enemigos y avanzar por niveles llenos de plataformas.

La comunidad destaca su estilo familiar y la nostalgia que despierta entre quienes jugaron el título original. Aunque algunos hubieran preferido conservar el pixel art clásico, la mayoría coincide en que mantiene intacta la esencia de la serie.

Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy (PS5 y PS4)

Publicado originalmente en 2004, este juego de acción sigue a Nick Scryer, un agente con poderes psíquicos capaz de mover objetos con la mente, controlar enemigos y utilizar habilidades telequinéticas para resolver combates y acertijos.

A pesar de los años, continúa siendo considerado un título de culto. Muchos aficionados recuerdan con entusiasmo la libertad que ofrecían sus poderes telequinéticos, mecánicas que incluso hoy siguen sintiéndose originales . Su regreso al catálogo ha sido bien recibido por quienes buscaban volver a jugar este clásico.

¿Vale la pena PS Plus Extra o Premium este mes?

La selección de julio destaca por ofrecer un equilibrio entre grandes producciones, clásicos y juegos independientes. Avatar: Frontiers of Pandora, Rise of the Ronin y Dying Light representan los principales atractivos para quienes buscan experiencias de acción de larga duración, mientras que propuestas como Citizen Sleeper 2 o Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind amplían la variedad del catálogo.

Para la mayoría de los usuarios, PS Plus Extra continúa siendo la opción con mejor relación entre precio y contenido, ya que brinda acceso a cientos de videojuegos que se actualizan cada mes.

En cambio, PS Plus Premium añade ventajas como el juego en la nube, acceso al catálogo de clásicos y versiones de prueba de algunos lanzamientos recientes, funciones que pueden resultar especialmente atractivas para quienes buscan aprovechar al máximo el ecosistema de PlayStation.

TG