Revelan causa de muerte de Sam Neill, actor de “Jurassic Park”

El actor Sam Neill falleció a causa de una neumonía, de acuerdo con la información compartida por su representante, Philip Grenz. El agente decidió aclarar la situación para desmentir las especulaciones y las versiones erróneas que surgieron en torno a la causa de su muerte, según reportó Deadline.

La familia del intérprete confirmó su fallecimiento el lunes a través de una publicación en Instagram, donde señaló que su partida fue "repentina e inesperada". Asimismo, destacaron que Neill había logrado superar satisfactoriamente un tratamiento contra el cáncer antes de su deceso.

La muerte del protagonista de 'Jurassic Park' ('Parque Jurásico'), 'The Piano' ('El piano') o 'Dead Calm' ('Calma total') generó una oleada de tributos de compañeros de profesión como Steven Spielberg, Laura Dern, Nicole Kidman o Jeff Goldblum. El actor contaba con una carrera de más de cinco décadas y 150 producciones de cine y televisión.

"Dado que Sam era un hombre extremadamente reservado que detestaba el alboroto, su familia le rendirá homenaje con una ceremonia privada en su granja de Nueva Zelanda, en una fecha aún por determinar", señala su agente.

Grenz agradece a las personas cercanas al actor por tener en cuenta "su privacidad con el respeto que él se ganó, y que sus seres queridos necesitan y merecen, durante este momento inmensamente difícil".

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Últimos trabajos de Neill se estrenarán en los próximos meses

Neill rodó de forma consecutiva durante el último año cuatro proyectos que se irán estrenando en los próximos meses. Entre ellos figuran 'Godzilla x Kong: Supernova' y 'The Last Resort', una comedia romántica coprotagonizada por Daisy Ridley.

"Para quienes deseen honrar la memoria de Sam, su 'whānau' (palabra maorí que significa familia) pide que, en lugar de flores, se realicen donaciones a una de las causas que más le importaban: La fundación Hospital Dunstan y la Fundación Snowdome.

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NA