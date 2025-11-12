La banda más emblemática del rock regresa a los escenarios mexicanos. AC/DC confirmó su esperado concierto en el Estadio GNP Seguros como parte de su POWER UP Tour, una gira mundial con la que celebran más de 50 años de trayectoria y millones de discos vendidos alrededor del mundo.

AC/DC en México: fechas y lugar del concierto

El grupo originario de Australia llegará a la Ciudad de México en abril de 2026, dentro de la nueva etapa de su tour internacional POWER UP, nombre que también lleva su más reciente producción discográfica, la cual alcanzó el primer lugar en ventas en 21 países.

Por la alta demanda de boletos, se han confirmado tres presentaciones en la capital mexicana, todas en el Estadio GNP Seguros:

Martes 7 de abril de 2026

Sábado 11 de abril de 2026

Miércoles 15 de abril de 2026 (tercera y última fecha)

Esta parte del tour incluirá paradas en Brasil, Argentina, Chile, México, Estados Unidos y Canadá, sumando un total de 21 conciertos que prometen llenar los recintos más importantes del continente. En esta ocasión, Angus Young, Brian Johnson, Stevie Young, Matt Laug y Chris Chaney volverán a los escenarios para demostrar por qué AC/DC continúa siendo considerada “la banda de rock and roll más grande del mundo”.

Fechas y precios

La venta general para la última presentación de AC/DC en México comenzará el 12 de noviembre a las 14:00 horas (hora local), sin etapas de preventa. Los boletos podrán adquirirse exclusivamente a través del sitio oficial de Ticketmaster o en las taquillas del estadio.

Los precios estimados son los siguientes (pueden variar según cargos por servicio):

Zona GNP: 5 mil 850.25 pesos

Verde B: 4 mil 858.25 pesos

General A: 3 mil 618.25 pesos

Naranja B: 3 mil 506.25 pesos

General B: 2 mil 650.25 pesos

Verde C: 2 mil 378.25 pesos

Naranja C: mil 510.25 pesos

El esperado regreso de la banda promete una noche electrizante, cargada de sus riffs más icónicos y una puesta en escena que reafirmará su legado dentro de la historia del rock. Para asegurar tus entradas sin contratiempos, sigue estos pasos recomendados:

Ingresa o crea una cuenta nueva en Ticketmaster.

Verifica tu correo electrónico.

Guarda tu método de pago y dirección para agilizar el proceso.

Confirma los datos del evento

Consulta la página oficial del “AC/DC POWER UP TOUR” y revisa los detalles.

Usa una red estable y de preferencia con conexión por cable.

Accede con anticipación a la fila virtual

Entra entre 30 y 60 minutos antes del inicio de la venta.

Permanece en la sala de espera y no recargues la página.

Cuando sea tu turno, elige zona y cantidad de boletos.

Si deseas rapidez, usa la opción “Mejores asientos disponibles”

Verifica el costo total, la modalidad de entrega y el método de pago.

Confirma tu compra

Recibirás un correo con el número de orden y los detalles de tu compra.

Tus boletos estarán disponibles dentro de tu cuenta Ticketmaster.

Con esta serie de presentaciones, AC/DC reafirma su estatus como leyenda del rock, ofreciendo a los fanáticos mexicanos una oportunidad única de revivir himnos como Back in Black, Highway to Hell y Thunderstruck en una experiencia que quedará para la historia.

clic aquí para comprar tus entradas

