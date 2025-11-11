¿De qué cargos liberan a O Yeong-su, actor de "El juego del calamar"?

En 2023,se sentenciaba a O Yeong-su como culpable de acosar sexualmente a una mujer durante una gira regional de teatro en 2017. La víctima acusaba al actor de abrazarla y besarla sin su consentimiento. Sin embargo, el Tribunal del Distrito de Suwon recientemente ha revocado dicha sentencia, según la agencia Yonhap.

El tribunal reconoció que había circunstancias que podían generar sospechas, como que la denunciante buscara apoyo para víctimas de agresión sexual meses después del supuesto hecho, y consideró que el tiempo transcurrido podía distorsionar los recuerdos de ambas partes y que esos elementos no constituían pruebas concluyentes.

Al existir dudas razonables sobre lo ocurrido, debía darse prioridad a la protección de los derechos del acusado, indicó el tribunal.

¿Qué dijo la víctima?

Tras conocerse el fallo, la presunta víctima declaró que seguirá diciendo "la verdad hasta el final". El mensaje fue difundido por Womenlink, organización de derechos de las mujeres, que añadió que la absolución no "invalida la verdad ni borra el dolor que he sufrido".

Womenlink también criticó la resolución y, según BBC News, expresó su indignación por un veredicto que "una vez más oculta la violencia sexual en el mundo del teatro".

La sentencia original contra O Yeong-su, de 81 años, le imponía ocho meses de prisión con suspensión de dos años, además de 40 horas de tratamiento para agresores sexuales. La fiscalía había solicitado un año de cárcel tanto en el juicio inicial como en la apelación, por considerar indulgente la pena.

En junio de 2025, The Korea Times reportó que el tribunal había reanudado las audiencias del proceso de apelación, aplazado en dos ocasiones y cuya resolución estaba prevista para el 3 de julio.

Debido a que el testimonio de la víctima había sido respaldado con entradas de su diario, conversaciones y registros de terapia, en primera instancia sus declaraciones se consideraron creíbles. El actor admitió haber visitado la casa de la mujer y tomado su mano, pero negó contacto inapropiado.

O Yeung-su fue acusado sin detención en noviembre de 2022 por presuntamente abrazar y besar a la mujer sin su consentimiento en dos momentos distintos durante el verano de 2017.

Nacido en 1944, O debutó en 1968 y desarrolló una amplia trayectoria teatral. Su fama internacional llegó tras "El juego del calamar", interpretación que le valió un Globo de Oro como Mejor Actor de Reparto en una Serie de Televisión en 2022.

Con información de SUN

TG