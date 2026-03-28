BTS anuncia nuevas fechas de su gira ¿habrá más conciertos en México?

¡La alegría y la inmensa fiebre por el K-pop están a tope en este momento! Esto debido a que la banda surcoreana más exitosa de todos los tiempos, ha emocionado profundamente a millones de fans al anunciar oficialmente la extensión de su aclamado BTS World Tour Arirang.

Tras su exitoso y muy esperado regreso a los escenarios internacionales, además del exitoso lanzamiento de su quinto álbum de estudio, la agrupación confirmó con gran entusiasmo que visitará América Latina durante el mes de octubre de 2026, desatando la locura total entre sus seguidores.

Esta increíble noticia ha generado un revuelo masivo y lleno de felicidad en todas las redes sociales, donde el fiel ARMY no deja de preguntarse los detalles exactos de esta nueva etapa y cómo asegurar su lugar en los recintos más importantes del continente.

¿Qué países de Latinoamérica visitará BTS en esta nueva etapa?

A través de un emocionante y detallado comunicado publicado en la plataforma oficial Weverse, se reveló que la banda llevará su espectacular show inmersivo, el cual cuenta con un escenario de 360 grados, a cinco afortunados países de la región sudamericana.

Los países elegidos en esta ocasión tan especial son Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, marcando un hito histórico y lleno de ritmo para la música pop en el continente, ya que en algunos de estos lugares se presentarán por primera vez en su carrera.

Las vibrantes presentaciones arrancarán con toda la energía el próximo 2 de octubre en el icónico Estadio El Campín de Bogotá, Colombia, y cerrarán con broche de oro a finales de ese mismo mes con tres espectaculares conciertos en el Estádio do Morumbi en São Paulo, Brasil.

¿Habrá más conciertos de BTS en México tras este anuncio?

Aquí viene la pregunta del millón para el apasionado y siempre leal fandom mexicano: en este anuncio específico, lamentablemente México no fue incluido en la nueva ola de fechas latinoamericanas, lo que generó algunas dudas entre los fanáticos.

Esto se debe principalmente a que nuestro país fue considerado de manera previa dentro de la etapa de Norteamérica, contando ya con tres fechas confirmadas y totalmente agotadas para los días 7, 9 y 10 de mayo en el imponente Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Sin embargo, debido a la altísima demanda registrada y a que los boletos volaron en cuestión de escasos minutos, los fuertes rumores sobre posibles nuevas fechas en territorio mexicano mantienen viva la ilusión de miles de fans que se quedaron sin entrada.

Consejos rápidos y efectivos para el ARMY que busca conseguir boletos

Mantén el optimismo al máximo y sigue estos consejos clave para futuras ventas: activa de inmediato las notificaciones de Ticketmaster y Live Nation, asegúrate de tener tu membresía ARMY Global vigente en Weverse, ten a la mano tu código de nueve dígitos y evita a toda costa comprar en sitios de reventa no autorizados.

Recuerda siempre que esta monumental gira promociona su más reciente material discográfico titulado Arirang, el cual ha roto impresionantes récords de reproducciones en plataformas digitales desde su lanzamiento en marzo y nos tiene a todos cantando y bailando sin parar.

¡Crucemos los dedos y mantengamos la buena vibra en todo momento! Mientras la banda siga sumando éxitos globales y rompiendo barreras idiomáticas, la maravillosa posibilidad de que abran una nueva fecha sorpresa en territorio mexicano siempre estará latente para la inmensa alegría de todo su público.

CT