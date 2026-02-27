Feria de Puebla 2026: Esta es la cartelera del Palenque y Teatro del Pueblo

La Feria de Puebla 2026 anunció la cartelera oficial de artistas que se presentarán en el Palenque y el Teatro del Pueblo como parte del evento, que se realizará del 23 de abril al 10 de mayo.

Entre las estrellas nacionales e internacionales destacan Los Tigres del Norte, Alejandro Fernández, Toto y Calvin Harris, quienes forman parte del elenco confirmado.

La venta de boletos para los espectáculos en ambos recintos comenzará a las 10:00 horas de este viernes a través de la plataforma en línea de Superboletos, así como en las taquillas físicas de los recintos y en distintos puntos de venta autorizados.

Cartelera del Teatro del Pueblo

Abril

Jueves 23: Toto

Viernes 24: Morat

Sábado 25: Panteón Rococó

Domingo 26: La Arrolladora Banda El Limón

Lunes 27: Kevin Roldán

Martes 28: Lucha libre

Miércoles 29: Matute

Jueves 30: Alemán

Mayo

Viernes 1: Pesado

Sábado 2: Ozuna

Domingo 3: Calvin Harris

Lunes 4: Alameños de la Sierra

Martes 5: Los Tigres del Norte

Miércoles 6: Guerra de sonoras

Jueves 7: Camila

Viernes 8: Cuisillos

Sábado 9: Belinda

Domingo 10: Cristian Castro

Los espectáculos en el Teatro del Pueblo están incluidos en el boleto de entrada a la feria.

Cartelera del Palenque

Abril

Jueves 23: El Recodo

Viernes 24 y sábado 25: Alejandro Fernández

Domingo 26: María José

Lunes 27: K-Paz de la Sierra y Banda Maguey

Martes 28: Artista sorpresa

Miércoles 29: Yuridia

Jueves 30: Emmanuel y Mijares

Mayo

Viernes 1: Banda MS

Sábado 2: Daniel Boaventura

Domingo 3: Jorge Medina y Josi Cuen

Lunes 4: La Adictiva

Martes 5: Artista sorpresa

Miércoles 6: Grupo Firme

Viernes 8 y sábado 9: Carín León

Domingo 10: JNS, Magneto, Kabah, Ari, Érika, M’Balia y Kalimba

Además de los espectáculos musicales, la Feria de Puebla ofrece otras atracciones como:

Pabellón de cocineras tradicionales

Pabellón tecnológico

Pabellón regional

Productos marca 5 de Mayo

Pabellón de fútbol

Pueblita

Festival del asado

Juegos y espectáculos

Zona de food trucks, bares y restaurantes

Expo ganadera y agrícola

Expo militar

¿Dónde comprar boletos para la Feria de Puebla 2026?

Los boletos pueden adquirirse en los siguientes puntos:

Página oficial de Superboletos

Teatro Principal

Auditorio Metropolitano Puebla

Auditorio del CCU

Taquillas del Centro Expositor

Pastelerías Cinco20 (Recta a Cholula, San Manuel, Torres, Niño Poblano)

Palacio de Hierro Angelópolis

Travel Beats Palmas Plaza

Mister Tennis (Cruz del Sur, Galerías Serdán, Reforma y Plaza Dorada)

Innova Sport Parque Puebla

Este año, la Feria de Puebla tiene como país invitado de honor al Líbano, y como estado invitado de honor, Quintana Roo.

En 2025, 1.6 millones de personas visitaron la Feria de Puebla, las cuales dejaron una derrama económica calculada en mil 050 millones de pesos. Se espera que este año se repita el éxito.

