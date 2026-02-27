Feria de Puebla 2026: Esta es la cartelera del Palenque y Teatro del Pueblo

La Feria de Puebla 2026 anunció la cartelera oficial de artistas que se presentarán en el Palenque y el Teatro del Pueblo como parte del evento, que se realizará del 23 de abril al 10 de mayo.Entre las estrellas nacionales e internacionales destacan Los Tigres del Norte, Alejandro Fernández, Toto y Calvin Harris, quienes forman parte del elenco confirmado.La venta de boletos para los espectáculos en ambos recintos comenzará a las 10:00 horas de este viernes a través de la plataforma en línea de Superboletos, así como en las taquillas físicas de los recintos y en distintos puntos de venta autorizados.AbrilMayoLos espectáculos en el Teatro del Pueblo están incluidos en el boleto de entrada a la feria.AbrilMayoAdemás de los espectáculos musicales, la Feria de Puebla ofrece otras atracciones como:Los boletos pueden adquirirse en los siguientes puntos:Este año, la Feria de Puebla tiene como país invitado de honor al Líbano, y como estado invitado de honor, Quintana Roo.En 2025, 1.6 millones de personas visitaron la Feria de Puebla, las cuales dejaron una derrama económica calculada en mil 050 millones de pesos. Se espera que este año se repita el éxito.