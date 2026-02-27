Viernes, 27 de Febrero 2026

Feria de Puebla 2026: Esta es la cartelera del Palenque y Teatro del Pueblo

El evento se realizará del 23 de abril al 10 de mayo; hoy comienza la venta de boletos

Por: El Informador

Carín León tendrá dos fecha en el palenque. X/FeriaPuebla

La Feria de Puebla 2026 anunció la cartelera oficial de artistas que se presentarán en el Palenque y el Teatro del Pueblo como parte del evento, que se realizará del 23 de abril al 10 de mayo.

Entre las estrellas nacionales e internacionales destacan Los Tigres del Norte, Alejandro Fernández, Toto y Calvin Harris, quienes forman parte del elenco confirmado.

La venta de boletos para los espectáculos en ambos recintos comenzará a las 10:00 horas de este viernes a través de la plataforma en línea de Superboletos, así como en las taquillas físicas de los recintos y en distintos puntos de venta autorizados.

Cartelera del Teatro del Pueblo

Abril

  • Jueves 23: Toto
  • Viernes 24: Morat
  • Sábado 25: Panteón Rococó
  • Domingo 26: La Arrolladora Banda El Limón
  • Lunes 27: Kevin Roldán
  • Martes 28: Lucha libre
  • Miércoles 29: Matute
  • Jueves 30: Alemán

Mayo

  • Viernes 1: Pesado
  • Sábado 2: Ozuna
  • Domingo 3: Calvin Harris
  • Lunes 4: Alameños de la Sierra
  • Martes 5: Los Tigres del Norte
  • Miércoles 6: Guerra de sonoras
  • Jueves 7: Camila
  • Viernes 8: Cuisillos
  • Sábado 9: Belinda
  • Domingo 10: Cristian Castro

Los espectáculos en el Teatro del Pueblo están incluidos en el boleto de entrada a la feria.

Cartelera del Palenque

Abril

  • Jueves 23: El Recodo
  • Viernes 24 y sábado 25: Alejandro Fernández
  • Domingo 26: María José
  • Lunes 27: K-Paz de la Sierra y Banda Maguey
  • Martes 28: Artista sorpresa
  • Miércoles 29: Yuridia
  • Jueves 30: Emmanuel y Mijares

Mayo

  • Viernes 1: Banda MS
  • Sábado 2: Daniel Boaventura
  • Domingo 3: Jorge Medina y Josi Cuen
  • Lunes 4: La Adictiva
  • Martes 5: Artista sorpresa
  • Miércoles 6: Grupo Firme
  • Viernes 8 y sábado 9: Carín León
  • Domingo 10: JNS, Magneto, Kabah, Ari, Érika, M’Balia y Kalimba

Además de los espectáculos musicales, la Feria de Puebla ofrece otras atracciones como:

  • Pabellón de cocineras tradicionales
  • Pabellón tecnológico
  • Pabellón regional
  • Productos marca 5 de Mayo
  • Pabellón de fútbol
  • Pueblita
  • Festival del asado
  • Juegos y espectáculos
  • Zona de food trucks, bares y restaurantes
  • Expo ganadera y agrícola
  • Expo militar

¿Dónde comprar boletos para la Feria de Puebla 2026?

Los boletos pueden adquirirse en los siguientes puntos:

  • Página oficial de Superboletos
  • Teatro Principal
  • Auditorio Metropolitano Puebla
  • Auditorio del CCU
  • Taquillas del Centro Expositor
  • Pastelerías Cinco20 (Recta a Cholula, San Manuel, Torres, Niño Poblano)
  • Palacio de Hierro Angelópolis
  • Travel Beats Palmas Plaza
  • Mister Tennis (Cruz del Sur, Galerías Serdán, Reforma y Plaza Dorada)
  • Innova Sport Parque Puebla

Este año, la Feria de Puebla tiene como país invitado de honor al Líbano, y como estado invitado de honor, Quintana Roo.

En 2025, 1.6 millones de personas visitaron la Feria de Puebla, las cuales dejaron una derrama económica calculada en mil 050 millones de pesos. Se espera que este año se repita el éxito.
 

