Los rumores se han confirmado. Sharon Osbourne, viuda de Ozzy, confirmó que el Ozzfest, el festival musical centrado en presentar bandas y músicos de géneros en torno al metal y sus variantes, volverá a realizarse en 2027, tras una interrupción de casi diez años.

Sharon también reveló que la recuperación del festival era un deseo de Ozzy quien poco antes de enfermar le preguntó a su esposa: "¿Crees que el festival se pueda realizar sin mi presencia" a lo que Sharon respondió: "Por supuesto que sí; el festival ya es una marca por si sola y funcionará aunque no estés tú". Entonces, el Príncipe de las Tinieblas sentenció: "Tenemos que hacerlo".

A principios de año, Sharon Osbourne había revelado que estaba en conversaciones con Live Nation para revivir el Ozzfest con un formato renovado que permitiría incluir géneros variados sin alejarse mucho de sus raíces metaleras.

El Ozzfest regresará en 2027 con fecha, locación y cartel pendientes por definir, de acuerdo con declaraciones de la propia Sharon, difundidas hace unas horas por el podcast METALXS del canal de YouTube RIFFX. "Sí, completa y absolutamente lo vamos a hacer (el Ozzfest); el último que hicimos fue en 2018, poco antes de que Ozzy enfermara y no había planes de pararlo".

En la conversación, Sharon reveló que la interrupción se debió a problemas con los managers y empresas representativas de varios de los artistas, quienes, aseguró, buscaban cobrar tarifas muy altas para el nivel de festival que se estaba realizando. "Los agentes cada vez querían más y hubo un momento en que ya no era efectivo realizarlo. Paramos porque ya no era efectivo económicamente hablando."

Con información de Metal Injection

