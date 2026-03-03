¡Atención cinéfilos! Cinépolis comienza marzo con películas ideales para toda la familia; pues el próximo jueves 5 de marzo de este 2026 Pixar apuesta por una cinta animada que promete diversión sin importar la edad, mientras que por otro lado llega a la pantalla grande de las salas de la cadena de cines color azul, un largometraje con una historia clásica pero con un toque moderno que reivindica por completo la trama.

Prepara tus palomitas y acompáñanos a descubrir lo mejor del entretenimiento en Cinépolis esta semana.

Hoppers: Operación castor

La nueva película de Pixar “Hoppers: Operación castor” tiene como director a Daniel Chong, el animador conocido por crear la serie de Cartoon Network ‘Escandalosos’.

El largometraje narra la historia de una apasionada defensora de los animales, quien se adentra en una innovadora experiencia tecnológica que le permite trasladar su conciencia al cuerpo de un castor robótico, desde esa nueva perspectiva, comienza a explorar secretos del reino animal que superan todo lo que había imaginado.

¡La novia!

En su nueva apuesta por el terror con tintes de ciencia ficción, “¡La Novia!”, la directora, Maggie Gyllenhaal revive el legendario mito de la novia de Frankenstein desde una mirada fresca y provocadora.

Con Jessie Buckley al frente del elenco, la trama nos transporta al Chicago de los años 30, donde el Monstruo —interpretado por Christian Bale— busca desesperadamente compañía. En ese contexto oscuro y electrizante, una científica encarnada por Annette Bening desafía los límites de la vida y la muerte al resucitar a una mujer asesinada para convertirla en su pareja ideal.

El reparto se enriquece con la presencia de Saoirse Ronan, Jake Gyllenhaal y Peter Sarsgaard, quienes completan esta ambiciosa reinterpretación de un clásico que promete intensidad, estética gótica y una poderosa carga emocional.

Otros estrenos de Cinépolis el 5 de marzo de 2026

Ciclo Satoshi-Kon

ENHYPEN: Walk the Line Summer Edition

Coyotes: Terror en la ciudad

Si pudiera, te patearía

