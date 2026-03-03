Corren rumores de que Angelina Jolie estrena nuevo romance, luego de no ser relacionada sentimentalmente con nadie desde su polémica separación con Brad Pitt, con quien mantuvo una relación durante 12 años, y con quien tiene seis hijos en común.

Tras su actuación en la película Couture junto a Louis Garrel, un actor y cineasta francés de 42 años, las versiones de una relación entre ellos comenzaron a sonar en Hollywood.

Couture es un drama ambientado en el mundo de la alta costura parisina, dirigido por la cineasta francesa Alice Winocour.

La historia se desarrolla durante la Semana de la Moda en París y se adentra en los entresijos de una prestigiosa casa de moda. A través de sus personajes —entre ellos los interpretados por Angelina Jolie y Louis Garrel— la película explora temas como el poder, la ambición, la creatividad, las tensiones internas de la industria y el contraste entre la imagen glamorosa que se proyecta al exterior y las presiones que se viven tras bambalinas.

Más allá del universo del diseño, el filme plantea un retrato íntimo de sus protagonistas, y de cómo la moda puede convertirse tanto en una forma de expresión artística como en un campo de rivalidades y luchas personales.

Es una producción internacional que combina drama psicológico con el atractivo visual del mundo de la moda de lujo. Aún no hay una fecha establecida para verla en cines mexicanos.

¿Quién es Louis Garrel?

Hijo del cineasta Philippe Garrel, ha construido una carrera que combina cine de autor, grandes producciones internacionales y comedias románticas. A lo largo de su carrera, Louis Garrel ha sabido moverse entre el cine independiente, el drama romántico, el cine histórico y producciones de gran alcance internacional, consolidándose como uno de los actores franceses más versátiles de su generación.

En su vida sentimental Louis Garrel ha sido muy discreto, aunque ha mantenido relaciones muy mediáticas ; durante varios años fue pareja de la actriz y modelo italiana Valeria Bruni Tedeschi. Posteriormente inició una relación con la modelo y actriz francesa Laetitia Casta, con quien contrajo matrimonio en 2017 en una ceremonia privada en Córcega y con quien tiene un hijo nacido en 2021.

Louis Garrel tiene además una hija, a quien adoptó durante su relación con Valeria Bruni Tedeschi.

Sobre la buena química que muestra con Angelina, y las versiones de que hay algo más entre ellos que una amistad, fuentes cercanas a Angelina le dijeron a TMZ que ella y su coprotagonista de Couture no están saliendo , una noticia que decepcionó a los fans de ambos, pues para muchos, Angelina Jolie y Louis Garrel serían una buena pareja.

