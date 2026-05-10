Noche de gloria para el audiovisual iberoamericano

La XIII edición de los Premios PLATINO XCARET convirtió, ayer, a la Riviera Maya en el epicentro del audiovisual iberoamericano con una gala que destacó a producciones de Brasil y Argentina.

La película brasileña “O Agente Secreto” y la serie argentina “El Eternauta” se consagraron como las grandes triunfadoras de la noche al acumular el mayor número de galardones en cine y televisión.

Celebrada en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Quintana Roo, la ceremonia reunió a figuras de la industria cinematográfica y televisiva de Iberoamérica para reconocer lo más destacado de la producción audiovisual en español y portugués.

La gran vencedora en la categoría cinematográfica fue “O Agente Secreto”, escrita y dirigida por Kleber Mendonça Filho, que obtuvo cuatro premios: Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Dirección, Mejor Guion y Mejor Interpretación Masculina para Wagner Moura.

La cinta, ambientada en el Brasil de 1977 durante la dictadura militar, narra la historia de un ingeniero perseguido por la represión estatal mientras intenta reencontrarse con su hijo en medio de un entramado de espionaje.

Durante la ceremonia, Mendonça Filho destacó el poder del cine como herramienta para contar historias humanas en tiempos marcados por la desinformación. El director dedicó sus reconocimientos a la productora Emilie Lesclaux, su compañera de vida y colaboradora creativa, así como al actor Wagner Moura y al equipo que hizo posible la producción.

El actor brasileño, ausente en la gala, envió un mensaje leído por el propio director en el que expresó su admiración por los Premios PLATINO y celebró la unión cultural entre Brasil y el resto de Iberoamérica.

Leticia Cristo y Matías Mosteirpin. Los productores reciben el galardón a Mejor Miniserie por “El Eternauta”. EFE/A. Cupul

En el terreno de las series, “El Eternauta” se consolidó como la producción más premiada con tres galardones: Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica, Mejor Creador para Bruno Stagnaro y Mejor Interpretación Masculina en serie para Ricardo Darín.

Basada en la histórica historieta de ciencia ficción creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, la serie argentina logró conquistar al público y a la crítica con una adaptación contemporánea de una de las obras más emblemáticas de la cultura argentina.

Otro de los momentos destacados de la noche fue el reconocimiento a Blanca Soroa como Mejor Interpretación Femenina por “Los Domingos”, película española en la que interpreta a una adolescente dividida entre la vida religiosa y sus conflictos familiares.

En televisión, la mexicana Paulina Gaitán obtuvo el premio a Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie por “Las muertas”, serie inspirada en un oscuro caso criminal ambientado en el México de los años sesenta.

La ceremonia también reconoció a producciones como “Apocalipse nos Trópicos” como Mejor Documental, “Olivia & Las Nubes” como Mejor Película de Animación y “Sorda” como Mejor Ópera Prima.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la entrega del PLATINO de Honor al actor argentino Guillermo Francella, quien recibió una ovación del público al celebrar una trayectoria marcada por películas y series que se han convertido en referentes del audiovisual iberoamericano.