Más de medio siglo después de cambiar para siempre la historia de la música, Paul McCartney y Ringo Starr vuelven a encontrarse en una canción que ya despierta nostalgia y emoción entre generaciones enteras de seguidores. Se trata de “Home to Us”, el primer dueto vocal oficial entre los dos exintegrantes de The Beatles.

El tema es el nuevo adelanto de “The Boys of Dungeon Lane”, el próximo disco de McCartney, que saldrá a la venta el 29 de mayo, y tiene algo de confesión íntima y algo de regreso al origen. Con coros de Chrissie Hynde y Sharleen Spiteri, la canción recorre la memoria de aquellos años difíciles en Liverpool, mucho antes de la fama, cuando Paul y Ringo apenas eran dos jóvenes tratando de abrirse paso.

La historia detrás del tema comenzó con una pista de batería grabada por Ringo junto al productor Andrew Watt. A partir de ahí, McCartney construyó una canción atravesada por recuerdos personales, especialmente sobre Dingle, el barrio obrero donde creció Starr.

“Habla de dónde venimos. Mucha gente sale de la nada y termina construyéndose a sí misma”, contó Paul. “Ringo decía que incluso lo asaltaban al volver del trabajo. Era duro, pero seguía siendo nuestro hogar”.

Lo más especial llegó después. McCartney pensó inicialmente en una breve participación de Ringo, pero al escuchar su voz entendió que la canción pedía algo distinto. Así, casi sin proponérselo, terminaron alternando versos y construyendo un verdadero dueto, algo que jamás habían hecho ni siquiera durante los años de Beatlemanía.

“The Boys of Dungeon Lane” mira al Liverpool de la posguerra

El sencillo también sirve como carta de presentación de uno de los trabajos más personales de McCartney en décadas. “The Boys of Dungeon Lane” mira hacia la infancia, la Liverpool de posguerra y los días en que un adolescente Paul comenzaba a tocar junto a John Lennon y George Harrison, sin imaginar que estaban por convertirse en el grupo más influyente de todos los tiempos.

La expectativa por el álbum creció aún más esta semana cuando McCartney invitó a un reducido grupo de admiradores a escuchar el disco en el mítico Abbey Road Studios. Entre anécdotas, recuerdos y nuevas canciones, el músico convirtió la velada en una especie de viaje emocional al pasado.

Con “Home to Us”, Paul y Ringo no intentan repetir la historia. Simplemente dejan que el tiempo, la amistad y la música hablen por ellos. Y eso, para millones de fans, ya es suficiente.

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AO

