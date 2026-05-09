Christian Nodal revela en VIDEO cómo luce el cuarto de su hija Inti: ¡no lo creerás!

Christian Nodal compartió con sus fans cómo luce la habitación de su hija Inti: a través de un video publicado en sus redes, el cantante presumió los detalles de la recámara... ¡por lo visto, pronto recibirá la visita de la bebé que procreó con Cazzu!

Versiones apuntan que la trapera visitaría México por estos días como parte del proceso legal que tiene con Nodal por la manutención y tiempos de convivencia con Inti.

¿Qué hay en el cuarto de Inti, la hija de Nodal?

Christian mostró que en el centro de la habitación hay una cama con un letrero que dice "Inti"; también hay una cuna en la que hay un cobertor color rosa con la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Del techo cuelgan pequeñas nubes, y en la pared adornada con cactus cuelgan foquitos; el cuarto tiene un baño en el que hay un pequeño jacuzzi.

Detalles del cuarto de la pequeña Inti que Nodal ya tiene listo. INSTAGRAM

Un cuadro de sol rodeado de nopales también es parte de la decoración; Inti es una palabra quechua que significa "Sol" y representa al dios Sol en la mitología incaica.

El guardarropa tiene prendas y zapatos que también se muestran en el material; se observa una enorme pantalla frente a la cama donde hay un libro en el que aparece el dibujo de un padre con su hija en brazos.

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"Poquito a poco el forajido soñador volvió.... Y entre tantas cosas que lo trajeron de regreso, también brillaba un nuevo motivo en su horizonte, su hija, su sol", se lee.

Ángela Aguilar y Christian Nodal establecieron su hogar principal en una exclusiva zona residencial de Magnolia, Texas, a las afueras de Houston. La pareja también tiene una propiedad en Zacatecas.

JM