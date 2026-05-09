Sábado, 09 de Mayo 2026

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La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Las ovejas detectives”

Quienes disfrutan de las películas familiares, entre los estrenos de la semana se encuentra Las ovejas detectives

Por: Xochitl Martínez

"Las ovejas detectives" ya está en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/SONY PICTURES.

Si disfrutas de las películas que son para toda la familia, la opción en la cartelera de cine es Las ovejas detectives, una comedia de misterio que es perfecta para ver en tu sala de cine favorita con la mejor compañía.

Las ovejas detectives. ESPECIAL/SONY PICTURES.

En este ingenioso y novedoso largometraje de misterio, George es un pastor que lee novelas policíacas a sus queridas ovejas cada noche, asumiendo que no pueden entenderlas.

Pero cuando un misterioso incidente altera la vida en la granja, las ovejas se dan cuenta de que deben convertirse en detectives.

Las ovejas detectives. ESPECIAL/SONY PICTURES.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Bem: Un lémur en fuga”

A medida que siguen las pistas e investigan a los sospechosos humanos, demuestran que incluso las ovejas pueden ser brillantes resolviendo crímenes.

Las ovejas detectives. ESPECIAL/SONY PICTURES.

Esta divertidísima y singular comedia ha conquistado el corazón de la crítica, ¿te la vas a perder?

Las ovejas detectives

(The sheep detectives)

De Kyle Balda.

Con Hugh Jackman, Nicholas Galitzine, Emma Thompson, Nicholas Braun, Molly Gordon.

Reino Unido, 2026.

XM

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