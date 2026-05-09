Si disfrutas de las películas que son para toda la familia, la opción en la cartelera de cine es Las ovejas detectives, una comedia de misterio que es perfecta para ver en tu sala de cine favorita con la mejor compañía.

Las ovejas detectives. ESPECIAL/SONY PICTURES.

En este ingenioso y novedoso largometraje de misterio, George es un pastor que lee novelas policíacas a sus queridas ovejas cada noche, asumiendo que no pueden entenderlas.

Pero cuando un misterioso incidente altera la vida en la granja, las ovejas se dan cuenta de que deben convertirse en detectives.

Las ovejas detectives. ESPECIAL/SONY PICTURES.

A medida que siguen las pistas e investigan a los sospechosos humanos, demuestran que incluso las ovejas pueden ser brillantes resolviendo crímenes.

Las ovejas detectives. ESPECIAL/SONY PICTURES.

Esta divertidísima y singular comedia ha conquistado el corazón de la crítica, ¿te la vas a perder?

Las ovejas detectives

(The sheep detectives)

De Kyle Balda.

Con Hugh Jackman, Nicholas Galitzine, Emma Thompson, Nicholas Braun, Molly Gordon.

Reino Unido, 2026.

XM