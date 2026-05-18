Lunes, 18 de Mayo 2026

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La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “No dejes a los niños solos”

Los amantes del cine mexicano contemporáneo y de género tienen en la cartelera de cine tapatía la película No dejes a los niños solos

Por: Xochitl Martínez

2No dejes a los niños solos

2No dejes a los niños solos" ya está en las salas de cine de la ciudad. ESPECIAL/VIDEOCINE.

Quienes disfrutan del cine mexicano de suspenso y terror la película No dejes a los niños solos es una buena opción para ver en la pantalla grande.

No dejes a los niños solos. ESPECIAL/VIDEOCINE.

Por una emergencia de trabajo, Catalina Camacho, una joven y reciente viuda, se ve obligada a dejar a sus hijos a solas por unas cuantas horas.

No dejes a los niños solos. ESPECIAL/VIDEOCINE.

Esa noche, y con la casa para ellos solos, Matías y Emiliano, de 10 y siete años, se dan vuelo desempacando cajas para desenterrar su preciada consola de videojuegos, sin saber que algo les hará creer, a cada uno por separado, que su hermano lo quiere matar para convertirse en el hijo único y favorito.

No dejes a los niños solos. ESPECIAL/VIDEOCINE.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Obsesión”

La cinta ha pasado con éxito por la programación de eventos fílmicos relevantes como Sitges, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, Feratum, Macabro, Fantastporto, Gérardmer, Screamfest, Grimmfest y varios más.

No dejes a los niños solos. ESPECIAL/VIDEOCINE.

No dejes a los niños solos

De Emilio Portes.

Con Ana Serradilla, Ricardo Galina, Juan Pablo Velasco, Jesús Zavala, Paloma Woorlich, José Sefami.

México, 2025.

XM

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