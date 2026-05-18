Quienes disfrutan del cine mexicano de suspenso y terror la película No dejes a los niños solos es una buena opción para ver en la pantalla grande.

No dejes a los niños solos. ESPECIAL/VIDEOCINE.

Por una emergencia de trabajo, Catalina Camacho, una joven y reciente viuda, se ve obligada a dejar a sus hijos a solas por unas cuantas horas.

No dejes a los niños solos. ESPECIAL/VIDEOCINE.

Esa noche, y con la casa para ellos solos, Matías y Emiliano, de 10 y siete años, se dan vuelo desempacando cajas para desenterrar su preciada consola de videojuegos, sin saber que algo les hará creer, a cada uno por separado, que su hermano lo quiere matar para convertirse en el hijo único y favorito.

No dejes a los niños solos. ESPECIAL/VIDEOCINE.

La cinta ha pasado con éxito por la programación de eventos fílmicos relevantes como Sitges, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, Feratum, Macabro, Fantastporto, Gérardmer, Screamfest, Grimmfest y varios más.

No dejes a los niños solos. ESPECIAL/VIDEOCINE.

No dejes a los niños solos

De Emilio Portes.

Con Ana Serradilla, Ricardo Galina, Juan Pablo Velasco, Jesús Zavala, Paloma Woorlich, José Sefami.

México, 2025.

XM