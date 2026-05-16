El cine de terror se hace presente en las salas de cine tapatías con la película Obsesión, la cual es una buena opción para ver en la pantalla grande.

Obsesión. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

La trama narra la historia de un joven que pide un deseo inocentes, que la chica que le gusta lo amé más que a nadie.

Tras romper el misterioso “sauce del deseo” para conquistar el corazón de Nikki, la chica que le gusta, el romántico empedernido Bear consigue exactamente lo que había pedido, pero pronto descubre que algunos deseos tienen un precio oscuro y siniestro.

Obsesión. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

Pronto, Nikki se convierte irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva se convertirá en una perturbadora pesadilla.

Obsesión ganó el Premio del Jurado en Sitges y fue proyectada con gran éxito en festivales como Toronto, SXSW, Miami y Guadalajara.

Obsesión

(Obssesion)

De Curry Baker.

Con Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless, Andy Ritcher, Haley Fitzgerald.

Estados Unidos, 2025.

XM