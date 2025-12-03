En 2022, el cine finlandés sorprendió con Sisu, una pieza de acción y suspenso que está disponible en Prime Video, que hoy una secuela titulada Sisu: Camino a la venganza perfecta para aquellos que les gusta el cine de acción.

Sisu: Camino a la venganza. ESPECIAL/SONY PICTURES.

De regreso a la casa donde su familia fue brutalmente asesinada durante la guerra, Aatami Korpi “El hombre que se niega a morir”, la desmantela, la carga en un camión y está decidido a reconstruirla en un lugar seguro en honor a ellos.

Pero cuando el comandante del Ejército Rojo que mató a su familia regresa decidido a terminar el trabajo, se desata una persecución implacable a través del país, una lucha a muerte llena de escenas de acción ingeniosas e increíbles.

Sisu: Camino a la venganza

(Sisu 2)

De Jalmari Helander.

Con Jorma Tommila, Richard Brake, Stephen Lang, Tommi Korpela, Kaspar Velberg.

Finlandia, 2025.

