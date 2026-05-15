Nieto de Chente aclara que no participó en disco homenaje a su abuelo

Alex Fernández no tiene nada que ver con el disco homenaje a su abuelo, Vicente Fernández. El hijo de Alejandro Fernández, "El Potrillo", recibió mensajes en redes cuestionando su participación y elección de colaboraciones que aparecen en Vicente Fernández: Tributo al Rey con banda (Grandes duetos) Volumen 1.

El disco reversiona varios de sus éxitos al regional mexicano, producción que fue supervisada por Vicente Fernández Jr., el hijo mayor de Chente; el material fue presentado hace unos días, y entre las colaboraciones se encuentra la de Ángela Aguilar y su marido, Christian Nodal.

Durante la presentación del disco, tanto Christian como Ángela expresaron su satisfacción por ser parte de dicho material. La hija de Pepe Aguilar incluso compartió una anécdota junto a Chente, cuando le regaló un caballo tras enterarse que se había muerto el que tenía.

Alex Fernández se deslinda de participación el en disco homenaje

Sin entrar en detalles, Alex Fernández aclaró que no tiene nada que ver con el álbum ni tampoco con las colaboraciones.

A través de su cuenta oficial de Instagram posteó: "Comunicado aclaratorio. Por los mensajes que me están llegando, quiero aclarar que no tengo nada que ver con la producción del homenaje a mi abuelo ni con las colaboraciones de ese disco. Gracias por su cariño y apoyo".

ESPECIAL / IG / @alexfernandez.g

Además de Ángela y Christian, el álbum reúne colaboraciones con figuras del regional mexicano como Edén Muñoz, Yuri, Jorge Medina, Josi Cuen, El Fantasma. Además, agrupaciones como Banda El Recodo, La Arrolladora Banda El Limón, La Adictiva y Los Recoditos.

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