Los aficionados al cine de drama o thriller pueden disfrutar de la película Aniversario en la pantalla grande.

Aniversario. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

La historia se centra en una familia unida, que se ve envuelta en un controvertido movimiento social conocido como “El Cambio”. Ellen y Paul presencian cómo sus vidas se desmoronan cuando Liz, ex alumna de Ellen, reaparece y empieza a salir con su hijo.

Aniversario. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

A medida que Liz se integra a la familia Taylor, la tensión aumenta y las lealtades se ponen a prueba. El papel de Liz en “El Cambio” saca a la luz conflictos latentes, desmoronando el tejido familiar justo cuando la nación misma se encuentra en vilo durante un período de incertidumbre alarmante y desafiante.

Aniversario. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

Aniversario plantea preguntas sobre lealtad, poder y las decisiones que destruyen lo que se ama. La cinta es dirigida por Jan Komasa, cuya filmografía lo ha llevado a los más grandes festivales de cine del mundo.

Aniversario

(Anniversary)

De Jan Komasa.

Con Diane Lane, Kyle Chandler, Mackenna Grace, Phoebe Dynevor, Madeline Brewer, Daryl McCormack, Dylan O’Brien, Zoey Deutch.

Estados Unidos, 2025.

XM