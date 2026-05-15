Louis Tomlinson en México: Fecha, preventa y todo sobre su concierto en CDMX

A través de sus redes sociales, el cantante inglés Louis Tomlinson confirmó este viernes que regresará a México como parte de su gira internacional “How Did We Get Here” , con un único concierto programado en la Ciudad de México.

El tour, que promociona su más reciente álbum homónimo lanzado en 2026, traerá nuevamente al exintegrante de One Direction a tierras mexicanas el próximo 10 de abril de 2027, fecha en la que se reencontrará con sus fanáticos en el Estadio GNP Seguros.

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Tomlinson ofrecerá una sola presentación en el país, la cual formará parte de su recorrido por Latinoamérica, donde también visitará naciones como Argentina, Brasil y Chile.

Debido a la alta demanda que se anticipa y al tratarse de un único concierto en México, Ticketmaster recomendó consultar con anticipación las fechas y horarios de las diferentes etapas de venta de boletos, las cuales se realizarán a través de su página oficial.

¿Cuándo es la preventa de boletos para Louis Tomlinson?

De acuerdo con el anuncio del artista, l a venta de entradas en México se dividirá en cinco etapas que comenzarán este mismo mes.

Es importante tomar en cuenta que algunas fases tendrán restricciones, como acceso exclusivo para fans registrados o clientes con tarjetas Banamex. A continuación, te compartimos las fechas y horarios oficiales:

Preventa del artista: lunes 25 de mayo a las 10:00 horas

Preventa Beyond: martes 26 de mayo a las 09:00 horas

Preventa Priority: miércoles 27 de mayo a las 09:00 horas

Preventa Banamex: jueves 28 de mayo a las 14:00 horas

Venta general: viernes 29 de mayo a las 14:00 horas

INSTAGRAM/@louist9

¿Cómo registrarte para tener acceso a la preventa?

Para acceder a la primera etapa de venta, los interesados deberán registrarse a través del siguiente enlace oficial : https://louistomlinson.club.os.fan/

Una vez dentro, será necesario compartir algunos datos personales, como nombre y correo electrónico, para recibir un código de acceso a la preventa. Se recomienda c ompletar el registro con anticipación, ya que la contraseña será enviada poco antes del inicio de la venta exclusiva.

¿Cuánto costarán las entradas para Louis Tomlinson?

Hasta el momento no se han dado a conocer los precios oficiales para el concierto en el Estadio GNP Seguros; sin embargo, se espera que los costos sean revelados durante las primeras etapas de venta para que los fans puedan prepararse con tiempo.

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Con este anuncio, Louis Tomlinson vuelve a demostrar la fuerte conexión que mantiene con el público mexicano , que se ha consolidado como uno de los más fieles y apasionados de su carrera como solista. La expectativa por su regreso ya comenzó a crecer entre los seguidores que esperan verlo nuevamente sobre el escenario en una de las presentaciones internacionales más esperadas de 2027.

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