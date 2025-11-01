Nicki Nicole termina su relación con Lamine Yamal y aclara los rumores

La cantante Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal pusieron fin a su relación. La artista confirmó la noticia este sábado al periodista Jordi Martin, con quien se comunicó directamente para aclarar los rumores que circulaban en redes, luego de que surgieran especulaciones sobre una posible infidelidad por parte del deportista hacia la argentina.

"Me comunica que ha roto con Lamine Yamal", expresó Jordi mientras leía los mensajes que le mandó la cantante, quien le aclaró que desde hace días ella y Lamine ya no estaban juntos.

"Con Lamine no estamos juntos desde hace unos días después de que me fui de Barcelona, te lo digo sobre todo por lo del rumor de la infidelidad", expresó.

La cantante fue enfática al decir que si Lamine le hubiera sido infiel, ella lo diría abiertamente como ya lo hizo en el pasado; la cantante terminó con el mexicano Peso Pluma en febrero de 2024 cuando éste fue captado con otra mujer en Las Vegas, horas después del Super Bowl LVIII.

"Créeme que si alguien me fuera infiel yo sería la primera en aclararlo en todos lados como ya hice en un pasado", escribió Nicki, y compartió que la intención de ambos no era contar que ya no estaban juntos, pero con lo que pasó (que Lamine Yamal fue captado con una mujer), la argentina se pronunció al respecto.

"Desde antes no estamos juntos, no lo íbamos a contar, pero obviamente con esto que pasó te lo aclaro, si quieres contar esto no tengo ningún problema, aunque te agradecería que no filtres nuestra conversación", finalizó Nicole.

Hace unos días, la cantante se dejó ver feliz en un partido de su entonces novio, ella sostenía entre las manos una playera del equipo Barcelona ; fue el pasado mes de julio que se empezó a hablar del romance entre la cantante y el futbolista, quien cumplió 18 años.

Aunque ahora en las redes de ambos ya no hay rastro de fotos juntos, solían compartir videos e instantáneas de su romance , uno que terminó rápido, muy rápido.

