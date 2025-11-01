Top 10 de lo más visto de la semana en Disney+ México

Disney+, la plataforma de streaming de The Walt Disney Company, continúa su camino para consolidarse como uno de los servicios favoritos del público al reunir en un solo catálogo producciones de Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y los clásicos animados de la compañía. Con un modelo que combina estrenos recientes y cintas icónicas, la plataforma actualiza semanalmente el listado de las películas más reproducidas por sus suscriptores.

Este ranking refleja no solo la fuerza de los clásicos animados, sino también el éxito de las nuevas propuestas que conectan con distintas generaciones. Con estrenos constantes y un catálogo que apela tanto a la nostalgia como a la novedad, Disney+ se mantiene como uno de los competidores más fuertes dentro del mercado de streaming global.

De acuerdo con el conteo más reciente, el top 10 de esta semana es el siguiente:

El Libro de la Vida

Cuenta el viaje de Manolo, un joven torero que se debate entre cumplir con las expectativas de su familia o seguir su corazón y dedicarse a su verdadera pasión: la música. Antes de escoger el camino que seguirá, se embarca en una aventura por tres mundos fantásticos donde deberá hacer frente a sus mayores miedos.

Abracadabra

Luego de mudarse a Salem, Massachusetts, Max Dennison explora una casa abandonada con su hermana, Dani, y su nueva amiga, Allison. Max accidentalmente libera a tres brujas que solían vivir en el lugar. Con la ayuda de un gato mágico, los chicos deben robar el libro de hechizos de las brujas antes de que se vuelvan inmortales.

Los Increíbles

El Sr. Increíble y la Mujer Elástica eran los mejores héroes del mundo. Luego de 15 años, adoptaron identidades nuevas y vidas "normales" con sus tres hijos. Ansiosos por volver a la acción, aprovechan la invitación misteriosa de ir a una isla remota.

Abracadabra 2

Tres jóvenes resucitan accidentalmente a las terribles hermanas Sanderson y deben averiguar cómo impedir que las brujas sigan causando estragos.

Frankenweenie

Tras la inesperada muerte de su adorado perro Sparky, el pequeño Victor se vale del poder de la ciencia para traer a su mejor amigo de regreso a la vida... con unos pocos ajustes menores. Victor intenta ocultar su creación, pero cuando Sparky logra salir, los compañeros de escuela de Victor, sus maestros y el pueblo entero aprenderán que crear una nueva vida puede tornarse en algo monstruoso.

Ratatoullie

La rata Remy viaja a París para cumplir su sueño: convertirse en un gran chef. Aunque las ratas no pueden entrar en las cocinas, se hace amigo de un chico mediocre que trabaja en un restaurante de lujo.

Toy Story de Terror

Lo que comienza como un divertido viaje por carretera para la pandilla de Toy Story da un giro inesperado y terrible cuando se desvían a un motel de carretera. Después de que uno de los juguetes desaparece, los demás se ven envueltos en una misteriosa serie de eventos que deben resolver antes de que todos sufran el mismo destino.

Elio

La historia sigue a un niño de once años llamado Elio Solís que accidentalmente se convierte en el embajador intergaláctico del planeta Tierra después de ser transportado al Communiverse por extraterrestres para hacer contacto.

La Princesa y el Sapo

La trabajadora y ambiciosa, Tiana sueña con abrir el restaurante más fino de Nueva Orleans. Su sueño se desvía un poco cuando conoce al príncipe Naveen, quien ha sido transformado en un anfibio por el Dr. Facilier.

La Era de Hielo

Durante la era de hielo, un solitario mamut lanudo con un trágico pasado se une a un perezoso gracioso y a un tigre dientes de sable calculador en un viaje peligroso para reunir a un niño de un año con su padre cazador.

