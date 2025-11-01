Héctor Terrones muere a los 59 años de edad

En redes sociales, la directora de Fashion Week México, Beatriz Calles, confirmó el fallecimiento de Héctor Terrones a los 59 años de edad. El funeral se realizará este sábado en la funeraria J. García López, ubicada en San Jerónimo.

Así lo comunico Calle: "Hoy te despedimos agradeciéndote la inspiración y el brillo que compartiste con el mundo. Descanse en paz", se lee.

¿Quién era Héctor Terrones?

Héctor Terrones nació en Ciudad de México en 1966 en una familia de industriales, propietarios de la empresa Plásticos Terrones, es reconocido por un estilo desenfadado y extravagante, marcado por la originalidad y la valentía para diseñar a su convicción.

Diseñó para artistas y famosos, siendo conocido en la industria del entretenimiento televisivo y eventos de alta costura.

Terrones estudió en la Universidad Jannette Klein, y tras sus más de 30 años de trayectoria en la industria fue reconocido por sus creaciones enérgicas y por el uso de elementos victorianos como el corsé.

Entre la larga lista de famosas con las que trabajó y vistió, están: Lorena Herrera, Bárbara Mori, Jacqueline Bracamontes, Montserrat Oliver, Eugenia Cauduro y Lupita Jones, era colaborador del programa matutino "Hoy", y consideraba amigas a Galilea Montijo y a Andrea Legarreta.

OB