La desaparición de la creadora de contenido Nicole Pardo, conocida en redes sociales como “La Nicholette” o “La Muchacha del Salado”, ha provocado preocupación tanto entre usuarios de internet como entre las autoridades en Culiacán, Sinaloa. El caso cobró notoriedad luego de que se difundiera ampliamente un video que muestra el momento en que fue privada de la libertad, grabación captada por las cámaras de su Tesla Cybertruck color lila, un vehículo de lujo con un valor superior a los dos millones de pesos.

Ante estos hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa emitió una ficha oficial de búsqueda y se activó el Protocolo Alba para su localización. Además, elementos de la policía estatal y del Ejército mexicano realizaron operativos en la zona donde ocurrió el incidente, sin que hasta ahora se haya informado públicamente sobre avances en la investigación ni sobre su paradero.

De acuerdo con reportes de medios locales, la tarde del martes cámaras de seguridad registraron cómo dos hombres interceptaron a la influencer en la zona residencial Isla Musalá, una de las áreas más exclusivas de la capital sinaloense. Uno de los sujetos, armado y con el rostro cubierto, impidió que subiera a su camioneta, mientras que el otro la obligó a ingresar a un sedán blanco, presuntamente un Toyota Corolla de modelo antiguo, para después huir del lugar.

La circulación del video del secuestro en redes sociales generó una ola de reacciones y alertas entre los seguidores de Nicole Pardo. La influencer cuenta con más de 163 mil seguidores en Instagram y al menos 111 mil en TikTok, además de tener presencia en plataformas como Snapchat, Twitch, YouTube y OnlyFans, donde concentraba buena parte de su contenido.

Tras la difusión del caso, personas que no seguían previamente a la joven comenzaron a interesarse en conocer cómo se volvió popular y cuál era su actividad en internet. Su figura pública tomó relevancia en 2023, cuando el Grupo Arriesgado lanzó el corrido “La Muchacha del Salado”, tema que supera los 23 millones de reproducciones en YouTube y que hace referencia directa a su personaje.

INSTAGRAM/@nicholette_0521

En redes sociales, Nicholette mostraba con frecuencia distintos aspectos de su vida cotidiana. Publicaba videos cocinando, descansando en la hamaca de su casa o solicitando recomendaciones para mejorar su tienda en línea, Nicholette Shop, donde ofrecía productos como joyería, entre ellos pulseras de ojo turco, así como gorras con imágenes o alusiones a armas, dinero y figuras del narcotráfico, como el Mayo Zambada, información que fue confirmada mediante una investigación.

Además de su vida diaria, Nicholette documentaba viajes constantes. Realizó visitas frecuentes a Disneyland en Estados Unidos, estuvo en Sinaloa, recorrió la Ciudad de México, viajaba regularmente entre Phoenix, Arizona y Culiacán, y visitó otros destinos turísticos como Val’Quirico.

En cuanto a su actividad digital actual, el sitio web Nicholette Shop se encuentra desactivado. No obstante, permanece activa una página en Facebook con el usuario nicholette.shop, cuyas publicaciones más recientes corresponden a dinámicas de regalos realizadas en 2022. Sus redes sociales identificadas son: OnlyFans (@LaNicholette), Twitch (lanicholette), Instagram (nicholette_0521) y TikTok (@lanicholette0).

Mientras continúa la investigación, la desaparición de Nicole Pardo mantiene en alerta a la comunidad digital y a las autoridades, a la espera de información oficial que permita esclarecer lo ocurrido.

BB