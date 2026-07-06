Netflix: Series y películas que eliminan en julio 2026

¿Tienes tu lista de pendientes a reventar? Hoy es el día perfecto para hacer limpieza, porque Netflix retira títulos increíbles este julio de 2026. Si amas el buen cine o las series adictivas, necesitas conocer estas salidas inminentes para planear tu próximo maratón antes de que sea tarde.

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¿Qué está pasando con el catálogo de Netflix en julio?

La famosa plataforma de streaming actualiza constantemente su inmensa oferta global, y este mes de julio de 2026 no es la excepción a la regla. Para dar espacio a nuevas producciones originales y a los próximos grandes estrenos de Hollywood, la compañía debe decir adiós a licencias muy queridas por sus millones de suscriptores en todo el mundo. Es un ciclo natural que mantiene la biblioteca fresca, dinámica y llena de sorpresas para todos los gustos.

Este movimiento estratégico ocurre rigurosamente cada mes, respondiendo a los complejos contratos de distribución y derechos de autor que llegan a su fecha de caducidad. Así, desde la comodidad de tu Smart TV, tableta o teléfono móvil, notarás que algunas de tus historias favoritas dejarán de estar disponibles en los próximos días.

Películas que dicen adiós: ¡Última llamada para los cinéfilos!

El apartado cinematográfico sufre bajas muy sensibles durante esta temporada, abarcando una inmensa variedad de géneros que van desde la comedia ligera y el terror psicológico, hasta la animación familiar y el drama profundo. Es el momento ideal para reunir a toda la familia en la sala o preparar una noche de cine en casa con esos títulos espectaculares que siempre quisiste repetir o que tenías guardados en tu lista para ver más tarde.

Entre las despedidas más dolorosas de este mes destacan franquicias enteras que marcaron a varias generaciones de espectadores, así como aclamados éxitos musicales que arrasaron en la taquilla mundial en su momento de estreno. A continuación, te presentamos la lista exacta y detallada de las películas que debes ver a la brevedad antes de que el catálogo se actualice definitivamente:

Side Effects (2013)

(2013) Wild Things (1998)

(1998) MoneyTalks (1997)

(1997) Jumanji: welcome to the Jungle (2017)

(2017) Paw Patrol: the movie (2021)

(2021) 30 minutos o menos (2011)

(2011) Bohemian Rhapsody (2018)

(2018) Hellboy (2019)

(2019) Franquicia de Madagascar (2005-2012)

(2005-2012) La boda de mi mejor amigo (1997)

(1997) Rompiendo las reglas 2: el golpe final (2011)

(2011) Franquicia de Saw (2004-2023)

(2004-2023) Magnolias de acero (1989)

(1989) La noche de los muertos vivientes (1968)

(1968) Bob Marley: Un Amor (2024)

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Series que abandonan la plataforma: ¡Termina tus maratones!

Por otro lado, el fascinante universo de las series de televisión también experimenta una limpieza profunda en su extensa base de datos durante este mes de julio. Si estabas justo a mitad de una temporada emocionante o planeabas iniciar una nueva aventura episódica, te sugerimos acelerar el ritmo de visualización de inmediato para no quedarte con la terrible intriga de los capítulos finales.

Desde intensos dramas adolescentes que cautivaron a miles de jóvenes, hasta comedias clásicas de situación y documentales históricos sumamente detallados, la variedad de formatos que se despiden es verdaderamente notable. Revisa cuidadosamente esta selección oficial para saber si tu programa de confort o esa serie que te recomendaron tus amigos se encuentra actualmente en la cuerda floja:

Between (2015)

(2015) The Bernie Mac Show (2001)

(2001) Degrassi: Next Class (2016)

(2016) The Garfield Show (2009)

(2009) The Beauty Queen of Jerusalem (2021)

(2021) Zom 100: La lista de deseos de los muertos (2023)

(2023) Las chicas Gilmore (2000)

(2000) Ataque a Pearl Harbor: Minuto a minuto (2021)

¿Cómo puedes aprovechar al máximo estos últimos días de disponibilidad en la plataforma? La mejor estrategia para cualquier amante del entretenimiento es priorizar aquellas producciones más largas, como las series de múltiples temporadas o las sagas cinematográficas completas, organizando pequeñas sesiones diarias de visualización. ¡No dejes que el algoritmo de Google o las recomendaciones automáticas te distraigan, y evita que la aplicación te sorprenda con un triste aviso de contenido no disponible!

Finalmente, recuerda siempre que la constante rotación de licencias es una práctica completamente habitual y necesaria en la competitiva industria del entretenimiento digital actual. Aunque estas maravillosas joyas audiovisuales nos dejen en este caluroso mes de julio de 2026, seguramente abrirán la puerta a estrenos espectaculares que muy pronto se convertirán en tus nuevas obsesiones televisivas. ¡A disfrutar al máximo de estas historias mientras duren en tu pantalla!

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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