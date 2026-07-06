Si te gusta el cine mexicano, el director Fernando Eimbcke regresa a la pantalla grande con un nuevo largometraje titulado Moscas, que ya está en las salas de cine tapatías.

Moscas. ESPECIAL/MUBI.

La historia de drama y comedia sigue a Olga, una mujer solitaria que se ve obligada a rentar un cuarto de su departamento a Tulio, un padre de familia, cuya esposa está en un hospital cercano, quien omite que lo acompaña Cristian, su hijo de nueve años y con quien tiene una relación cercana.

Olga comienza a formar un vínculo improbable con Cristian de manera inesperada, pronto sus vidas quedarán entrelazadas.

Moscas. ESPECIAL/MUBI.

Moscas se estrenó con éxito en la competencia oficial del Festival de Berlín; posteriormente, fue la película de apertura del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Moscas

De Fernando Eimbcke.

Con Enrique Arreola, Teresita Sánchez, Hugo Ramírez, Bastian Escobar.

México, 2026.

XM