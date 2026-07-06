A pocos días de que la cantante Taylor Swift y Travis Kelce contrajeran matrimonio en el Madison Square Garden de Nueva York, invitados a la celebración revelaron algunos de los momentos más emotivos del enlace.

Estos son algunos de los datos que se saben sobre la boda

A pesar de que todavía no se han revelado fotografías oficiales del evento, celebrado el viernes 3 de julio, asistentes citados por NBC News aseguran que la noche previa a la ceremonia, durante la cena de ensayo celebrada en el Infosys Theatre, los recién casados sorprendieron al subir juntos al escenario para interpretar su canción de rock favorita.

De acuerdo con la revista People, l os atuendos de la feliz pareja quedaron a cargo de Christian Dior Haute Couture, diseñados por Jonathan Anderson. Además, los zapatos de Taylor fueron hechos a la medida por Christian Louboutin y utilizó joyería de Cartier.

Uno de los datos que más llamaron la atención fue que no hubo damas de honor ni padrinos; por el contrario, el hermano menor de la cantante, Austin Swift, fue su “hombre de honor”, mientras que Jason Kelce, hermano del novio, fue su padrino, con una ceremonia que ahora une a las dos familias.

Así fue la ceremonia

En cuanto a la ceremonia, S wift decidió incluir unas líneas cantadas dentro de sus votos matrimoniales, detalle que hizo aún más personal el momento.

Aseguraron que fue Kelce quien lloró más durante el intercambio de votos, que duró 20 minutos, en la ceremonia oficiada por el actor Adam Sandler.

"Uno pensaría que la novia sería la que lloraría más, pero en realidad fue Travis quien se emocionó más", dijo uno de los invitados a la NBC News.

Tras el enlace, los invitados disfrutaron de una recepción con actuaciones especiales de Paul McCartney y Stevie Nicks, además de un menú preparado con platillos de algunos de los restaurantes favoritos de los novios en Nueva York.

Los esposos organizaron juegos y rifas con premios poco comunes, entre ellos bolsos de diseñador y un Chevrolet Chevelle modelo 1970, el automóvil en el que Kelce llevó a Swift a su primera cita en 2023.

Con información de SUN.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL