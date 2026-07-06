HBO Max se prepara para una semana cargada de las mejores historias, del 6 al 12 de julio de 2026 llegan a la plataforma de streaming cintas directo de la pantalla grande, además de películas animadas ideales para ver en familia y largometrajes dosmileros que estamos seguros no te puedes perder.

Como es el caso de: “Crossroads: Amigas para siempre” protagonizada por Britney Spears llega a HBO Max el próximo 8 de julio, la cinta es dirigida por Tamra Davis y con guion de Shonda Rhimes, esta historia sigue a Lucy, Kit y Mimi, tres amigas de la infancia que, tras tomar caminos distintos durante la adolescencia, vuelven a encontrarse la noche de su graduación. Lo que comienza con la búsqueda de una cápsula del tiempo llena de sueños y promesas termina convirtiéndose en un viaje que cambiará sus vidas para siempre.

Cada una enfrenta un momento decisivo: Lucy quiere encontrar a la madre que la abandonó, Kit está convencida de que su futuro está en el matrimonio y Mimi, embarazada y acostumbrada a sentirse excluida, sueña con llegar a California para perseguir una oportunidad en la música. Juntas emprenden un viaje por carretera rumbo a Los Ángeles, donde enfrentarán sus miedos, revelarán secretos del pasado y descubrirán que la verdadera amistad puede ser el impulso para perseguir los sueños más grandes.

¡La espera terminó! Tras su exitoso paso por los cines, "Wicked: Por siempre" está lista para llegar al streaming y permitir que los fans revivan —o descubran por primera vez— el emocionante desenlace de la historia de Elphaba y Glinda desde la comodidad de su hogar.

La segunda y última parte de la adaptación del exitoso musical de Broadway estará disponible en HBO Max a partir del 10 de julio de 2026. Además, quienes aún no han visto la primera película todavía tienen tiempo para ponerse al día, ya que "Wicked" continúa formando parte del catálogo de la plataforma.

En esta nueva entrega, dirigida nuevamente por Jon M. Chu, la historia retoma los acontecimientos tras la separación de sus protagonistas. Mientras Elphaba vive en el exilio y es perseguida como la temida Bruja Malvada del Oeste, Glinda asume el papel de símbolo del Bien en la Ciudad Esmeralda, enfrentando las responsabilidades y conflictos que eso implica.

La película reúne de nuevo a Cynthia Erivo y Ariana Grande en los papeles principales, junto con Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Peter Dinklage y Keala Settle, quienes regresan para dar vida a los personajes que conquistaron al público en la primera entrega.

Estrenos de la semana en HBO Max

6 de julio- Lejos de ti (película).

8 de julio- Crossroads: Amigas para siempre.

8 de julio- Noches de encanto.

8 de julio- Mi villano favorito.

8 de julio- Gato con Botas.

10 de julio- Christy.

10 de julio- Wicked: Por siempre.

Nuevos episodios en HBO Max

Bahar.

Rick & Morty T9.

Medcezir: Vidas ajenas.

Mentes extraordinarias.

Mis aventuras con Superman T3.

Profesor T.

CORTESIA/ HBO Max Latinoamérica

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