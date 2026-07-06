Prepárate para una semana increíble con dos estrenos que llegan directos de la pantalla grande al gran catálogo de Prime Video; del 6 al 12 de julio la plataforma de streaming tendrá para ti dos historias emocionantes que no te puedes perder, por un lado una cinta de terror que se estrenó en 2025 y por otro, una película llena de drama protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson."Good Boy: Confía en tu instinto" es una película de terror sobrenatural estrenada en 2025 que ofrece una propuesta poco convencional: toda la historia se desarrolla desde la perspectiva de un perro.La cinta sigue a Indy, un fiel compañero que se muda junto a su dueño, Todd, a una tranquila casa en el campo, sin embargo, lo que parecía ser un nuevo comienzo pronto se convierte en una pesadilla cuando Indy empieza a detectar inquietantes presencias que nadie más puede ver. Convencido de que fuerzas sobrenaturales acechan a Todd, el valiente can hará todo lo posible por protegerlo antes de que sea demasiado tarde.A través de la mirada de Indy, la película explora la creencia de que los perros poseen una sensibilidad especial para percibir lo paranormal; sin necesidad de grandes diálogos, "Good Boy: Confía en tu instinto" construye una atmósfera llena de tensión, suspenso y emoción, ofreciendo una experiencia diferente dentro del cine de terror."El Drama" sigue la historia de Emma (Zendaya) y Charlie (Robert Pattinson), una pareja que está a solo unos días de llegar al altar. Todo parece marchar a la perfección hasta que un aparente e inocente juego de confesiones destapa un gran secreto que pone en jaque su relación y amenaza con arruinar la boda.Lo que comienza como una comedia romántica ligera da un giro inesperado para convertirse en una historia cargada de tensión, desconfianza y conflictos emocionales, mientras ambos intentan enfrentar las consecuencias de una verdad que cambia por completo el rumbo de sus vidas.La película está encabezada por Zendaya y Robert Pattinson, quienes dan vida a esta pareja atrapada en una crisis inesperada. El elenco también incluye a Alana Haim (Licorice Pizza), Mamoudou Athie (Archivo 81) y Hailey Gates (Desafiantes), completando un reparto que promete grandes interpretaciones en esta mezcla de romance, humor y drama.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppNA