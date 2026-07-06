Prepárate para una semana increíble con dos estrenos que llegan directos de la pantalla grande al gran catálogo de Prime Video; del 6 al 12 de julio la plataforma de streaming tendrá para ti dos historias emocionantes que no te puedes perder, por un lado una cinta de terror que se estrenó en 2025 y por otro, una película llena de drama protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson.

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“Good Boy” llega a Prime Video el 8 de julio

"Good Boy: Confía en tu instinto" es una película de terror sobrenatural estrenada en 2025 que ofrece una propuesta poco convencional: toda la historia se desarrolla desde la perspectiva de un perro.

La cinta sigue a Indy, un fiel compañero que se muda junto a su dueño, Todd, a una tranquila casa en el campo, sin embargo, lo que parecía ser un nuevo comienzo pronto se convierte en una pesadilla cuando Indy empieza a detectar inquietantes presencias que nadie más puede ver. Convencido de que fuerzas sobrenaturales acechan a Todd, el valiente can hará todo lo posible por protegerlo antes de que sea demasiado tarde.

A través de la mirada de Indy, la película explora la creencia de que los perros poseen una sensibilidad especial para percibir lo paranormal; sin necesidad de grandes diálogos, "Good Boy: Confía en tu instinto" construye una atmósfera llena de tensión, suspenso y emoción, ofreciendo una experiencia diferente dentro del cine de terror.

CORTESÍA.

“El Drama” se estrena en Prime Video el 10 de julio

"El Drama" sigue la historia de Emma (Zendaya) y Charlie (Robert Pattinson), una pareja que está a solo unos días de llegar al altar. Todo parece marchar a la perfección hasta que un aparente e inocente juego de confesiones destapa un gran secreto que pone en jaque su relación y amenaza con arruinar la boda.

Lo que comienza como una comedia romántica ligera da un giro inesperado para convertirse en una historia cargada de tensión, desconfianza y conflictos emocionales, mientras ambos intentan enfrentar las consecuencias de una verdad que cambia por completo el rumbo de sus vidas.

La película está encabezada por Zendaya y Robert Pattinson, quienes dan vida a esta pareja atrapada en una crisis inesperada. El elenco también incluye a Alana Haim (Licorice Pizza), Mamoudou Athie (Archivo 81) y Hailey Gates (Desafiantes), completando un reparto que promete grandes interpretaciones en esta mezcla de romance, humor y drama.

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