Ricardo O’Farrill grabará en Guadalajara su nuevo especial de comedia

El comediante Ricardo O’Farrill volverá a Guadalajara el próximo 6 de junio para presentar en el Teatro Diana su espectáculo “Corto Circuito: Una historia de ebriedad y sobriedad”, una función que además quedará registrada para un especial grabado en vivo. La presentación marcará una nueva parada dentro de la gira con la que el standupero ha recorrido decenas de ciudades del país y que se ha convertido en uno de los proyectos más personales de su carrera.

Con este montaje, O’Farrill se aleja de la estructura tradicional del stand up para construir un relato íntimo donde combina humor ácido, improvisación y episodios autobiográficos relacionados con sus excesos, el alcoholismo y el proceso que lo llevó a la sobriedad. El comediante transforma experiencias caóticas y momentos difíciles en una narrativa cargada de ironía y observación cotidiana, sello que lo ha mantenido como una de las figuras más reconocidas de la comedia mexicana contemporánea.

“Corto Circuito” ha generado expectativa entre sus seguidores debido al tono vulnerable con el que el comediante aborda temas que regularmente permanecen fuera del escenario. A través de anécdotas inéditas y reflexiones personales, Richie —como lo llama gran parte de su audiencia— explora los contrastes entre el éxito, las crisis personales y la reconstrucción emocional, sin abandonar el humor irreverente que caracteriza su estilo.

La trayectoria de Ricardo O’Farrill ha estado ligada al crecimiento del stand up en México. Fue uno de los primeros comediantes nacionales en consolidar un especial original en plataformas internacionales, abriendo espacio para nuevas generaciones de creadores dentro de la comedia de autor. Su trabajo en programas de Comedy Central y producciones como “Abrazo genial” y “Abrazo navideño” ampliaron su alcance entre el público hispanohablante.

Con este montaje, O’Farrill se aleja de la estructura tradicional del stand up para construir un relato íntimo donde combina humor ácido, improvisación y episodios autobiográficos relacionados con sus excesos, el alcoholismo y el proceso que lo llevó a la sobriedad. CORTESÍA

Antes de consolidarse en teatros y escenarios de gran formato, el comediante comenzó a ganar notoriedad con videos publicados en Vine, donde satirizaba situaciones familiares y escenas cotidianas. Más adelante participó en proyectos televisivos y colaboraciones con otros exponentes del stand up nacional, fortaleciendo una carrera marcada por la observación social y la narrativa personal.

La función en Guadalajara será para mayores de 15 años. Los boletos tienen precios que van de los 500 a los 850 pesos, dependiendo de la zona del recinto.

MF