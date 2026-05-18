Mhoni Vidente reveló cuáles serán las cartas mágicas del tarot que guiarán a cada signo zodiacal durante la semana del 19 al 24 de mayo, un periodo marcado por cambios emocionales, crecimiento económico, nuevas oportunidades y decisiones importantes en el amor y el trabajo.

De acuerdo con sus predicciones, varios signos vivirán golpes de suerte y cierres de ciclo que los ayudarán a avanzar hacia una etapa más estable.

Aries

La carta del As de Oros anuncia abundancia, dinero extra y nuevas oportunidades laborales. Será una semana ideal para reinventarse, estudiar algo nuevo y resolver asuntos legales pendientes. Mhoni Vidente recomienda cuidar la salud emocional y evitar compartir información personal con personas poco confiables.

Tauro

La Torre marcará una etapa de cambios importantes y decisiones firmes. El signo deberá pensar antes de actuar y enfocarse en mejorar su estabilidad profesional y emocional. También será importante cuidar la salud y evitar cargar problemas ajenos.

Géminis

La carta del Ermitaño señala introspección y preparación para una nueva etapa. Habrá oportunidades laborales, mejoras económicas y posibilidades de crecimiento personal. Mhoni aconseja mantener la vida privada lejos de chismes y aprovechar el momento para estudiar o invertir.

Cáncer

El Loco impulsará a este signo a dejar atrás el pasado y avanzar sin miedo. Será una semana de sorpresas, posibles recompensas económicas y cambios emocionales importantes. También podrían llegar viajes, eventos sociales y nuevas conexiones amorosas.

Leo

La carta de La Templanza habla de equilibrio y aprendizaje. Aunque habrá estrés y pagos pendientes, también surgirán oportunidades para crecer y cerrar ciclos emocionales. Mhoni recomienda cuidar la salud y darse tiempo para descansar y conectar con actividades positivas.

Virgo

El As de Bastos traerá fuerza, crecimiento y estabilidad. Será una semana favorable para el trabajo, los estudios y nuevos proyectos. También podrían llegar noticias relacionadas con embarazos o cambios importantes en la vida sentimental.

Libra

La Rueda de la Fortuna anuncia abundancia, estabilidad y avances laborales. El signo tendrá oportunidades económicas importantes y golpes de suerte. Además, será una etapa ideal para arreglar temas pendientes en casa y fortalecer relaciones personales.

Escorpión

La Fuerza ayudará a Escorpión a liberarse de cargas emocionales y enfocarse en el bienestar personal. Habrá soluciones en temas legales o de salud, además de posibilidades de crecimiento profesional. Mhoni recomienda no prestar dinero y mantenerse lejos de personas conflictivas.

Sagitario

La carta del Mundo traerá expansión, viajes y crecimiento económico. Será una semana positiva para cerrar contratos, iniciar negocios o realizar trámites importantes. También habrá energía favorable para mejorar hábitos y enfocarse en metas personales.

Capricornio

El Carruaje señala que el signo va por el camino correcto. Habrá oportunidades relacionadas con negocios, viajes y proyectos importantes. Mhoni aconseja mantener en secreto los planes personales para evitar envidias y proteger la energía positiva.

Acuario

La carta del Juicio indica decisiones importantes y cambios necesarios. Será una semana intensa en el trabajo, con supervisiones y nuevos retos. El signo deberá organizar mejor su tiempo y evitar regresar a relaciones del pasado.

Piscis

El Diablo simboliza abundancia, suerte en juegos de azar y dinero inesperado. Sin embargo, también advierte sobre energías negativas y personas envidiosas alrededor. Mhoni recomienda protegerse espiritualmente y cuidar la salud para evitar complicaciones.

MF