Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 18 al 24 de mayo

Toda la energía, vibra y encanto de las bandas y artistas más populares del momento se concentrará esta semana en los diferentes recintos que Guadalajara tiene para ofrecer tanto al público tapatío como a los visitantes que llegan para maravillarse con la propuesta cultural y de entretenimiento de la ciudad.

Desde hace años, la capital de Jalisco logró consolidarse como un referente musical gracias a sus múltiples propuestas y espectáculos , lo que le ha permitido ser reconocida como uno de los lugares donde la música se vive más allá de los escenarios.

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Los conciertos en Guadalajara se disfrutan de manera distinta, pues espacios como el Auditorio Telmex, la Arena Guadalajara, el C3 Stage y otros complejos representativos de la ciudad realizan un esfuerzo constante por garantizar experiencias inolvidables para el público.

Además, el ambiente musical de la ciudad es imposible de ignorar, ya que semana tras semana Guadalajara ofrece una amplia variedad de shows y presentaciones para quienes buscan una pequeña escapada de la rutina.

Esta semana no será la excepción, por lo que si eres amante de la música o simplemente buscas algo divertido, especial y entretenido para hacer, a continuación te compartimos la cartelera completa de conciertos en Guadalajara del 18 al 24 de mayo.

Cartelera de conciertos del 18 al 24 de mayo en Guadalajara

La Perla Tapatía prepara una semana llena de espectáculos y propuestas musicales pensadas para todo tipo de público. Durante estos días, Guadalajara se convertirá nuevamente en uno de los principales puntos de encuentro para los amantes de la música en vivo, gracias a la llegada de artistas y agrupaciones reconocidas a nivel nacional e internacional.

Dentro de la oferta musical habrá sonidos de regional mexicano, rock, pop e incluso géneros alternativos, permitiendo que personas de diferentes edades y gustos encuentren una opción ideal para disfrutar durante la semana. Desde conciertos masivos en importantes recintos de la ciudad hasta presentaciones más íntimas y alternativas, la cartelera promete experiencias variadas para todos los asistentes.

Fobia

Fecha: Jueves 21 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $450 - $1 mil 800

Grupo Frontera

Fecha: Jueves 21 de mayo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $753 - $4 mil 685

Reik

Fecha: Viernes 22 de mayo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $628 - $3 mil 075

Christian Nodal

Fecha: Viernes 22 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $600 - $5 mil

Diego Gatica y Las Fábulas

Fecha: Sábado 23 de mayo

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 20:00 horas

Precio: $160

Pandora y Flans

Fecha: Sábado 23 de mayo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $628 - $3 mil 452

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Iza TKM

Fecha: Domingo 24 de mayo

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 18:00 horas

Precio: $580

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