"MasterChef 24/7" ya comenzó y, aunque el público más cautivo del reality ya ha manifestado en redes que la primera transmisión estuvo marcada por el caos, también describen como un acierto que Daniela Parra fuera incluida como una de las competidoras ya que, por ser una de las participantes más conocidas, ya cuenta con un buen número de personas que la están apoyando.

Desde el 2015, cuando "la cocina más famosa de México" llegó a la pantalla chica, se han producido 14 temporadas, pero esta es la primera vez que toma el formato "24/7"; es decir, que las y los concursantes viven en una misma casa en donde todo lo que hacen está grabado en tiempo real.

¿Por qué los fans criticaron la primera transmisión EN VIVO de MasterChef 24/7?

La emisión de anoche, de hecho, fue completamente en vivo, lo que resultó poco práctico de ver para algunos fans que no dudaron en pedir en redes sociales que "MasterChef" vuelva a su formato original , el cual consistía en que la temporada era grabada por completo antes de llegar a la televisión.

"¿Tan difícil era hacer una temporada regular?, 24/7..., ¿para qué?", escribió un internauta.

"No me convenció el estreno de 'MasterChef 24/7', el nuevo formato se siente más como un programa matutino, hubo muchos errores de producción, de fluidez, demasiado contenido de relleno, se perdió la esencia de la cocina", se lamentó otro fan.

Otras reacciones fueron: " 'MasterChef' era lo mejorcito de TV Azteca y lo terminaron por arruinar", "Solitos se delataron que ya tienen la lista de quien entra y de quién no" y "Creo que será un rotundo fracaso, estamos viendo el final de un buen proyecto".

¿Cómo le fue a Daniela Parra en sus primeras horas dentro de MasterChef 24/7?

No obstante, mientras muchos muestran decepción por la nueva temática del programa, hay otros que han atenuado su disgusto debido a que Daniela Parra fue incluida en la competencia , pues a pesar de que fue hace muy poco que realizó sus primeros pininos en la televisión, la joven es conocida desde hace años por el apoyo incondicional que le ha demostrado a su padre, Héctor Parra , privado de su libertad por el delito de corrupción de menores.

En las redes del programa, el apoyo a la joven es claro y, tras las buenas críticas que recibió de parte de la chef Zahie Téllez, quien probó el nopal asado relleno de carne deshebrada que preparó, sus seguidores consideran que la joven, conocida por su negocio de tamales, llegará lejos en la competencia, algunos de los coentarios fueron:

"Dany ganadora".

"Tan sencilla, tan humilde, tan linda la Dani, le mando toda la vibra para que sea ganadora".

"Yo quiero mucho a Daniela, me alegro, esa chica es guerrera".

"Lo presentí y estoy segura que vas a llegar lejos".

"No pensaba ver esta temporada, pero sólo por Dany la veré, tiene todo mi apoyo".

JM