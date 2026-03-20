Netflix quita estos títulos de su catálogo hoy 20 de abril

Mes con mes la plataforma de streaming busca mantenerse vigente y esto significa que debe incorporar nuevos contenidos audiovisuales, no obstante, para hacer esta renovación también debe eliminar algunos de sus contenidos actuales.

Este mes de marzo concluirá con algunas sorpresas ya esperadas por la audiencia, sin embargo, te invitamos a ver las películas y series del listado que te presentaremos a continuación, debido a que en el mes de abril ya no se encontrarán disponibles.

Películas y series que serán retiradas del catalogo de Netflix hoy 20 de marzo

Fangio: El hombre que domaba las máquinas

Sinopsis: Juan Manuel Fangio fue el rey de la F1 y ganó cinco campeonatos mundiales en los años cincuenta, antes de que se usaran equipos de protección o dispositivos de seguridad.

El dictador

Sinopsis: Un tirano misógino queda a la deriva entre las calles de Nueva York: sin poder alguno, irreconocible y como empleado de una cooperativa de productos orgánicos.

Películas y series que serán retiradas del catalogo de Netflix el 21 de marzo

Mad Max: Furia en el camino

Sinopsis: En un desierto posapocalíptico, Max ayuda a una mujer indómita y a una banda de prisioneras a escapar de la tiranía, defenderse de los peligros y encontrar su patria.

Aventura en Alaska

Sinopsis: Un chico lo deja todo —herencia y lazos familiares incluidos— para llevar una vida solitaria rodeado de la salvaje naturaleza. Basada en una historial real.

Hop: Rebelde sin Pascua

Sinopsis: Al huir de casa, el hijo adolescente del Conejo de Pascua es atropellado por un hombre desempleado. Ahora, este holgazán debe salvar las fiestas.

Películas y series que serán retiradas del catalogo de Netflix el 22 de marzo

Los sueños de Elibidi

Sinopsis: En esta singular mezcla de obra de teatro, película de ficción y documental, una familia de Nairobi elige el amor y la compasión para afrontar la salud, las dificultades y la pobreza.

CT