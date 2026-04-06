"La Oficina", la divertida serie de Amazon Prime Video que conquistó a México con las ocurrencias de "Jerónimo Ponce III" al frente de la empresa Jabones Olimpo, cuenta con luz verde para más capítulos, mucho cringe y claro... ¡risas!, ¿pero qué novedades confirmadas hay para la segunda temporada?

¿Qué se sabe de la segunda temporada de "La Oficina"?

La mañana de este lunes 06 de abril, y en plenas celebraciones por la Pascua, Fernando Bonilla causó sensación entre los fans de "La Oficina" cuando publicó un curioso video para confirmar que esta serie sí tendrá una segunda temporada como millones de fans lo pidieron en redes sociales.

Aún es muy pronto para saber de qué se tratará exactamente la segunda entrega ya que la producción de los nuevos capítulos se encuentra actualmente en fase de desarrollo; sin embargo, la división de contenidos originales de Amazon Prime Video confirmó que para la nueva temporada el equipo creativo busca profundizar en la psicología de los personajes y elevar las situaciones de conflicto a un nivel más absurdo.

La trama de "La Oficina" mantiene el formato de falso documental que caracteriza a la creación británica original, lo que asegura la continuidad del estilo visual que otorgó identidad a sus predecesoras en Reino Unido y Estados Unidos.

Es importante recordar que al final de la primera temporada "Jerónimo Ponce III" se niega a vender la central de Jabones Olimpo en Aguascalientes a pesar de la insistencia de su padre... ¿veremos algo de esto? ¡Las teorías ya están a full en redes, y con toda razón!

¿Cuándo se estrenó la primera temporada de "La Oficina"?

La primera temporada de "La Oficina" se estrenó el pasado viernes 13 de marzo del 2026 y de inmediato se convirtió en un bombazo: permanece imbatible en el número 1 del Top 10 de las series de Amazon Prime más vistas en México, fue inspiración de muchísimos memes y, según IMDb, la serie está encaminada a ser el contenido más visto del 2026 en cuanto a streaming se trata... ¡esperemos que para la segunda temporada haya mucho material incómodo y divertido a la vez!

Con información de El Universal

JM

