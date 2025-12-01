La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la Unidad de Policía Cibernética, alertó a la ciudadanía sobre el envío de correos electrónicos que suplantan la identidad de la plataforma de streaming Netflix con el fin de obtener información bancaria y datos personales de los usuarios.

La dependencia detalló que los ciberdelincuentes envían mensajes que imitan con gran precisión el logotipo, los colores y el lenguaje corporativo de la empresa; en estos correos se afirma de manera falsa que la suscripción ha vencido o que hubo problemas con el método de pago, por lo que se pide ingresar a un enlace para "actualizar datos" o "evitar la suspensión del servicio"; dichos enlaces dirigen a páginas apócrifas que aparentan ser el portal oficial.

En esos sitios se solicita a las víctimas ingresar información como correo electrónico, contraseña y datos bancarios, lo que facilita la comisión de fraudes financieros o el acceso no autorizado a cuentas personales.

Explicó que este tipo de engaño corresponde a un ataque de phishing, una de las técnicas más utilizadas para robar información sensible.

La SSC compartió una serie de recomendaciones para prevenir estos fraudes:

Verificar siempre la dirección del sitio web antes de ingresar datos; debe iniciar con "https://" y no contener errores ortográficos.

Evitar abrir o dar clic en enlaces incluidos en correos o mensajes de remitentes desconocidos.

Usar contraseñas seguras y distintas para cada cuenta, combinando letras, números y símbolos.

Activar la autenticación de dos factores (2FA).

Mantener dispositivos y aplicaciones actualizados.

Instalar un antivirus confiable.

Desconfiar de promociones o advertencias de urgencia; Netflix no solicita datos personales por correo electrónico.

Revisar frecuentemente los movimientos bancarios y reportar cualquier cargo irregular.

En caso de recibir un correo sospechoso o ser víctima de fraude, la SSC exhorta a comunicarse al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086; enviar un correo a policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx; o solicitar apoyo mediante las cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

