Pensión Mujeres Bienestar: Calendario para registrarse por letra del apellido

Durante la conferencia matutina de este lunes, Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, dio a conocer el calendario de registro para la Pensión de Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.

Montiel Reyes detalló que el proceso inició el hoy lunes 1 y finaliza el 13 de diciembre, de acuerdo con la primera letra del apellido de la persona interesada en registrarse.

Recordó que la pensión para las mujeres será a partir de los 60 años y para hombres a partir de los 65 años.

Este lunes deben acudir las personas cuyo apellido inicie con la letra, A, B y C.

Calendario completo por apellido:

Para consultar el módulo más cercano al domicilio de las personas interesadas en el registro, señaló que se puede hacer a través de la página gob.mx/bienestar.

Los módulos abren a partir de las 10:00 horas y hasta las 16:00 de la tarde.

Inversión del 1025 en pensiones y programas del Bienestar

La secretaria de Bienestar, informó además que los programas sociales de la institución apoyaron este año a 18.4 millones de beneficiarios de programas y pensiones de bienestar, y en donde se han invertido en 2025 579 mil 32 millones de pesos.

"En los programas de la Secretaría de Bienestar son 18 millones 494 mil beneficiarios que reciben periódicamente cada dos meses su apoyo, y en este año la Presidenta ha cumplido con todos y cada uno de ellos, tanto en su registro como en la dispersión de sus recursos. 579 mil 32 millones de pesos son los que se invierten en este conjunto de programas", detalló.

Montiel destacó que en este año 13 millones 232 mil adultos mayores recibieron ya los seis pagos del año, el cual se concluyó el operativo de pago el pasado 27 de noviembre, cuya inversión total del año fueron 484 mil 483.5 millones de pesos.

La titular de la Scretaría del Bienestar indicó que en el caso de la Pensión Mujeres Bienestar tuvo este año una inversión de 23 mil 662 millones de pesos, en donde se apoyó a casi 3 millones de mujeres de 60 a 64 años.

En la Pensión de Personas con Discapacidad apoyó a más de un millón 614 mil derechohabientes con una inversión de 28 mil 961 millones de pesos.

