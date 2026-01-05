Los amantes del cine y las series de televisión podrán comenzar este 2026 de la mejor manera con ayuda de Netflix, gracias a los nuevos estrenos y contenidos que llegarán a la plataforma a partir del mes de enero.

Como cada semana, el servicio de streaming más utilizado en el mundo se prepara para sumar a su catálogo nuevas películas, series, eventos en vivo y diversas propuestas audiovisuales , pensadas para ofrecer momentos de entretenimiento.

Y esta vez no será la excepción, ya que del 5 al 11 de enero la plataforma estrenará algunos de los contenidos más esperados, c ideales para acompañar mañanas, tardes y noches con historias fascinantes y divertidas aventuras.

Así que, si quieres saber qué ver y qué hay de nuevo en Netflix, aquí te compartimos los estrenos más destacados de la semana y algunas recomendaciones.

¿Qué ver en Netflix?

Si eres amante del suspenso y el drama, no puedes perderte la nueva serie Él y ella, que llegará a Netflix el 8 de enero, protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal.

La historia sigue a Anna, una presentadora de noticias que vive cada vez más aislada de su entorno, hasta que se entera de un asesinato ocurrido en su ciudad natal. Decidida a buscar respuestas, su interés despierta las sospechas del detective Jack , encargado del caso.

La trama se desarrolla desde dos puntos de vista: el de él y el de ella, lo que lleva al espectador a cuestionarse quién está diciendo la verdad.

NETFLIX

Si prefieres una opción más ligera, con un tono melancólico y cálido, Netflix estrenará la película Gente que conocemos en vacaciones, una historia que retrata la vida de Alex y Poppy, dos amigos muy distintos que han construido una relación sólida con el paso del tiempo.

A pesar de vivir en ciudades diferentes, ambos mantienen la tradición de viajar juntos durante una semana cada verano, una costumbre que pone a prueba su amistad y da paso a sentimientos inesperados.

Protagonizada por Emily Bader y Tom Blyth, la cinta estará disponible en Netflix a partir del 9 de enero.

NETFLIX

Todos los estrenos de Netflix del 5 al 11 de enero

5 de enero

Monday Night Raw: 2026 (Evento en vivo)

6 de enero

WWE NXT: 2026 (Evento en vivo)

7 de enero

Sin cerrojos: Un experimento carcelario (Serie, segunda temporada)

8 de enero

Él y ella (Serie)

9 de enero

Gente que conocemos en vacaciones (Película)

Cómo entrenar a tu dragón (Película)

Cómo entrenar a tu dragón 2 (Película)

Cómo entrenar a tu dragón 3 (Película)

Machos alfa (Serie, cuarta temporada)

