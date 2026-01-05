Los amantes del cine y las series de televisión podrán comenzar este 2026 de la mejor manera con ayuda de Netflix, gracias a los nuevos estrenos y contenidos que llegarán a la plataforma a partir del mes de enero.Como cada semana, el servicio de streaming más utilizado en el mundo se prepara para sumar a su catálogo nuevas películas, series, eventos en vivo y diversas propuestas audiovisuales, pensadas para ofrecer momentos de entretenimiento.Y esta vez no será la excepción, ya que del 5 al 11 de enero la plataforma estrenará algunos de los contenidos más esperados,c ideales para acompañar mañanas, tardes y noches con historias fascinantes y divertidas aventuras.Así que, si quieres saber qué ver y qué hay de nuevo en Netflix, aquí te compartimos los estrenos más destacados de la semana y algunas recomendaciones.Si eres amante del suspenso y el drama, no puedes perderte la nueva serie Él y ella, que llegará a Netflix el 8 de enero, protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal.La historia sigue a Anna, una presentadora de noticias que vive cada vez más aislada de su entorno, hasta que se entera de un asesinato ocurrido en su ciudad natal. Decidida a buscar respuestas, su interés despierta las sospechas del detective Jack, encargado del caso.La trama se desarrolla desde dos puntos de vista: el de él y el de ella, lo que lleva al espectador a cuestionarse quién está diciendo la verdad.Si prefieres una opción más ligera, con un tono melancólico y cálido, Netflix estrenará la película Gente que conocemos en vacaciones, una historia que retrata la vida de Alex y Poppy, dos amigos muy distintos que han construido una relación sólida con el paso del tiempo.A pesar de vivir en ciudades diferentes, ambos mantienen la tradición de viajar juntos durante una semana cada verano, una costumbre que pone a prueba su amistad y da paso a sentimientos inesperados.Protagonizada por Emily Bader y Tom Blyth, la cinta estará disponible en Netflix a partir del 9 de enero.5 de enero6 de enero7 de enero8 de enero9 de enero* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP