Timothée Chalamet gana Critics Choice y dedica el premio a Kylie Jenner

Timothée Chalamet se llevó el premio a Mejor actor en los Critics Choice Awards, uno de los reconocimientos más importantes de la noche, solo por debajo de Mejor película y Mejor director. Durante su discurso, el actor agradeció por primera vez públicamente a su novia, Kylie Jenner, destacando el apoyo que ha significado en su carrera.

Chalamet subió al escenario del Barker Hangar de Santa Mónica, California, sede habitual de la ceremonia, para recibir la estatuilla por su trabajo en “Marty Supreme”, cinta dirigida por Josh Safdie e inspirada en hechos reales. En la película interpreta a Marty Mauser, un joven apasionado por el tenis de mesa que logra convertirse en jugador profesional.

Una ovación guió su camino al escenario, en el que Chalame t agradeció, en primera instancia, al director de la cinta, por quien mostró gratitud y admiración gracias a la forma en que encaminó el proyecto que, tras su estreno -el 3 de enero- ha recibido muy buenas críticas.

"Josh hiciste una historia sobre un hombre defectuoso con un sueño con el que es fácil identificarse y no sermoneaste al público sobre lo que está bien y lo que está mal, y creo que todos deberíamos contar historias así, así que gracias por este sueño", señaló.

Pero la parte del discurso del actor que más reacciones ha generado fue cuando se refirió a Kylie pues, a pesar de que relación es pública desde hace tiempo , y la joven suele acompañarlo en los eventos a los que es invitado o a las premiaciones donde es nominado, nunca antes le había dedicado palabras.

Breve, pero amoroso, Timothée se refirió a Jenner como su pareja y una persona indispensable para él.

"Y, por último, sólo daré gracias a mi pareja de tres años por nuestro cimiento, te amo, no podría hacer esto sin ti, gracias desde lo más profundo de mi corazón".

Visiblemente emocionada, la empresaria gesticuló con sus labios la frase "te amo", mientras unía sus dedos de las manos, entrelazados, como demostración de lo conmovida que se encontraba.

El gesto del actor ha sido bien visto por sus fans, sobre todo, luego de que hace sólo unos meses, se especulara que su relación se había terminado.

La primera vez que Kylie y Thimotée fueron captados juntos fue en abril de 2023 y, en enero de 2024, realizaron su primera aparición pública, durante los Premios David Di Donatello en Italia.

En esta víspera navideña, la madre de Kylie, Kriss Jenner, compartió una fotografía de una casa de juguete, decorada con motivos característicos de la época, en donde estaban escritos los nombres de cada una de sus hijas, sus nietos y sus yernos, entre ellos, estuvo incluido Thimotée.

