En los últimos días de descanso para los pequeños de casa, organiza una salida al cine y disfruta de la película de animación familiar titulada Jumbo, dirigida por Ryan Adriandhy.

Jumbo. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT.

El largometraje de fantasía y aventura es una historia sobre la amistad, la valentía y segundas oportunidades, que se ha convertido en un fenómeno más taquillero del cine hecho en Indonesia.

La trama se centra en Don, un niño regordete que sufre el acoso escolar, quien es apodado Jumbo y busca un lugar en el mundo tras perder a sus padres.

Pronto, se encuentra con Meri, un espíritu que busca ayuda para reunirse con los espíritus de su atribulada familia. Así, comienza su viaje.

Jumbo

De Ryan Adriandhy.

Indonesia, 2025.

XM