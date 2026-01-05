La escena drag mexicana atraviesa un momento de tensión tras el anuncio de Momo Guzmán sobre su salida definitiva de La Burrita Burrona, uno de los proyectos digitales más reconocidos del entretenimiento en México. La noticia, difundida a través de redes sociales, no solo marcó el fin de una etapa profesional, sino que abrió un debate entre seguidores y colegas del medio.

El impacto fue inmediato dentro de la comunidad drag, especialmente por la disolución del dúo “Las Amponas”, integrado por Guzmán y Turbulence Drag Queen. Durante su último espectáculo conjunto en la Ciudad de México, llamó la atención que Momo no dedicara palabras de agradecimiento a su compañera, lo que alimentó especulaciones sobre un conflicto interno.

Posteriormente, el propio artista aclaró en redes sociales que la decisión estuvo motivada por un desgaste tanto personal como laboral. “No lo sentía en mi corazón”, expresó al explicar su alejamiento. A este distanciamiento se sumó un gesto que no pasó desapercibido: dejó de seguir a Turbulence en plataformas digitales.

INSTAGRAM/momoguzmann

El nuevo personaje de Momo

Tras confirmar su retiro del personaje que lo llevó a la popularidad, Guzmán presentó una nueva propuesta creativa que generó sorpresa. En un video compartido con sus seguidores, apareció usando una botarga de unicornio, acompañada del mensaje “¿Quién es este pokemón?”. La publicación acumuló miles de reacciones en pocos minutos y desató una ola de comentarios sobre el rumbo que tomará su carrera artística.

Las respuestas fueron diversas. Mientras algunos seguidores celebraron la reinvención, otros reaccionaron con críticas y burlas, cuestionando si el unicornio representa un proyecto a largo plazo o solo una etapa transitoria. Hasta ahora, Guzmán no ha dado detalles sobre acuerdos, contratos o planes futuros relacionados con este nuevo personaje.

INSTAGRAM/momoguzmann

El contexto de la separación también estuvo rodeado de versiones sobre los derechos del personaje Burrita Burrona. En redes como TikTok y X, usuarios señalaron que Turbulence conservaría la autoría del concepto, lo que limitaría cualquier uso posterior por parte de Guzmán. Este punto ha sido uno de los más comentados entre los seguidores del proyecto.

En un comunicado difundido tras su salida, Momo Guzmán compartió un mensaje de agradecimiento y cierre:

“Desde que era niño siempre me ha gustado hacer reír a los demás… han pasado 4 años desde que inicio este proyecto, en donde hemos vivido muchas cosas juntos, pero sin duda lo más lindo e invaluable ha sido conocerlos a todos ustedes: Mis ampones”.

En el mismo texto, reconoció el apoyo de marcas, familiares y seguidores, y destacó que la experiencia le permitió mejorar la calidad de vida de su familia.

La Burrita Burrona se consolidó como un fenómeno dentro del espectáculo drag nacional al convertirse en la primera “mascotidrag” en México. Su mezcla de humor, botargas y estética drag logró posicionarse tanto en redes sociales como en presentaciones en vivo. En entrevistas previas, Turbulence explicó que el personaje nació como una apuesta por la diferenciación durante una etapa de búsqueda creativa en Monterrey.

Ante los rumores de una ruptura definitiva, Wendy Guevara, figura destacada del medio, intervino para restar dramatismo a la situación. Al referirse a la supuesta confrontación, la comparó con conflictos clásicos de la televisión mexicana y comentó: “Haz de cuenta el problema que hubo en el Chavo del 8”.