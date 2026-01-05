El 24 de marzo del 2026 se cumplen 20 años de Hannah Montana , lo que significa un posible regreso de Miley Cyrus al papel que catapultó tanto su carrera actoral como la musical. A pesar de que no está confirmado, las especulaciones cobran fuerza cada día, en especial por los pequeños guiños que Miley ha hecho recientemente.

El impacto de Hannah Montana

Estrenada el 2006, Hannah Montana no fue solo una serie más de Disney Channel, sino que se convirtió en un fenómeno cultural. El programa tuvo 4 temporadas que siguen la vida de Miley Stewart, una adolescente con una doble vida: una chica común y corriente y una estrella pop.

La serie abordó una fantasía que miles de jóvenes tienen hasta la fecha, de poder vivir una vida normal a la vez que se disfruta de la fama y el estrellato que una cantante pop tiene.

Su impacto trascendió la pantalla; hubo giras, discos multiplatino, miles de artículos de mercancía, e incluso películas para explorar más a este entrañable personaje. Al mismo tiempo, Miley Cyrus se convirtió en una de las figuras más influyentes de la década de los 2000.

¿Regresará Hannah Montana?

Durante su paso por la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Palm Springs, celebrado el sábado 3 de enero, Miley Cyrus hizo un comentario que ha avivado los rumores sobre su posible regreso a interpretar el querido personaje.

La artista fue interrogada sobre si estaba en sus planes conmemorar las 2 décadas del programa, a lo que respondió de manera breve y a la vez concisa, desatando los fuertes rumores.

“Absolutamente, estamos trabajando muy duro en ello” , dijo con una gran sonrisa.

Cuando el periodista le pidió una pequeña pista, Miley dio una pequeña pista que enloqueció a los fanáticos: “Mira el flequillo”. Este es un mensaje clarísimo para sus seguidores, pues el flequillo no es sólo un estilo de cabello, sino que es el símbolo visual de Hannah Montana.

Este posible regreso marca, además de un viaje de nostalgia, una reconciliación artística con el personaje, pues durante años, la cantante se distanció del emblemático personaje para construir su propia identidad como artista.

Los “Smilers”, como se hacen llamar los fans de Miley Cyrus, están emocionados y atentos a cualquier comunicado que confirme este regreso tan esperado e icónico.

AL