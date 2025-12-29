En medio de las luces, las fiestas y las celebraciones de fin de año, Netflix r egresa una semana más con estrenos imperdibles que prometen acompañarte durante los últimos días de 2025 y las primeras noches de 2026 con historias impresionantes.

Ya sea para despedir el año o para darle la bienvenida al nuevo, la plataforma de streaming se aseguró de guardar algunos de sus contenidos más atractivos para este momento. Desde películas y shows especiales hasta series y eventos, Netflix ofrece opciones para todos los gustos.

Esta semana no es la excepción, ya que llegan múltiples novedades que se adaptan a diferentes preferencias. Así que, si buscas algo nuevo, innovador y diferente, a continuación te compartimos todos los estrenos disponibles de Netflix del 29 de diciembre al 4 de enero.

¿Qué ver en Netflix?

Uno de los estrenos más esperados no solo del año, sino de toda la plataforma, es el esperado final de Stranger Things, que llega este 31 de diciembre tras más de una década de historia. En lo que promete ser un desenlace épico, el grupo enfrentará por última vez a Vecna para cerrar definitivamente el ciclo de violencia, experimentos y dimensiones alternas que han marcado al pueblo de Hawkins.

Para quienes prefieren una historia emocionante, también destaca 100 metros, basada en el manga Hyakuemu de Uoto. La cinta sigue la historia de Togashi, un corredor talentoso, y Komiya, un joven transferido con una determinación inquebrantable . La rivalidad entre ambos evoluciona con el paso de los años y se convierte en una intensa competencia deportiva. La película llega a Netflix el 31 de diciembre.

Todos los estrenos de Netflix del 29 de diciembre al 4 de enero

30 de diciembre

Ricky Gervais: Mortality (Show)

La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt (Documental)

31 de diciembre

100 metros (Película)

CMXXIV (Show)

1 de enero

Stranger Things: The Rightside Up (Serie, episodio final de la quinta temporada)

En fuga (Serie)

El tiempo de las moscas (Serie)

Amor de oficina (Serie)

Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul (Serie, segunda temporada)

2 de enero

La tierra del pecado (Película)

