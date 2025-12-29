Mhoni Vidente: ritual de Año Nuevo para atraer riqueza en 2026

De cara al inicio de 2026, la astróloga Mhoni Vidente dio a conocer un ritual específico que, según explicó, debe realizarse el 1ro. de enero con el objetivo de atraer estabilidad económica. De acuerdo con la pitonisa, el próximo año será conocido como “el año del cero”, un periodo propicio para comenzar de nuevo y renovar la energía en temas financieros.

A través de su canal oficial de YouTube, Mhoni Vidente detalló que este ritual debe llevarse a cabo únicamente el primer día del año, sin excepciones. En ese espacio, explicó paso a paso el procedimiento y los elementos necesarios para buscar un ciclo de prosperidad y éxito durante 2026.

Para realizar la práctica, se requiere contar previamente con los siguientes objetos:

Una veladora roja larga

Plato forrado con papel aluminio

Una copa de cristal

Un recipiente de cristal con agua

Inciensos de Siete Machos o de sándalo

Cerillos de madera

Un billete de la denominación más alta del país

Perfume de uso cotidiano

Canela en polvo

Tequila, ron o mezcal

Loción de Siete Machos.

El ritual comienza el 1ro. de enero con la limpieza del billete. Para ello, se debe rociar con el perfume habitual y con la loción de Siete Machos. Posteriormente, se frotan las manos con el billete y se pasa por todo el cuerpo en tres ocasiones, mientras se reza un Padre Nuestro y un Ave María, visualizando riqueza y estabilidad económica para el año 2026.

Después de este paso, el billete se introduce en el recipiente con agua. A continuación, se toma la veladora roja, se perfuma y se sostiene con ambas manos para hacer una petición al Arcángel Miguel, solicitando que el 2026 sea bendecido y que se eliminen las energías negativas, las envidias y las brujerías.

La vela debe colocarse sobre el plato cubierto con papel aluminio y se espolvorea canela alrededor. Luego, se sirve tequila, ron o mezcal en la copa de cristal como parte de la bendición del nuevo año.

Dentro de las indicaciones, Mhoni Vidente también hizo énfasis en la limpieza del hogar.

“El día 1ro. vamos a limpiar la casa de adentro hacia afuera, y se debe poner mucha loción de Siete Machos de manera directa sobre el piso y a las esquinas. Se debe rezar el Salmo 91 durante la limpieza para alejar energías negativas del hogar”, manifestó.

Además, señaló que el marco de la puerta principal debe limpiarse con una franela roja impregnada con la misma loción.

La astróloga agregó que este proceso de limpieza debe mantenerse durante varios días.

“Esto de limpiar la casa y trapear con loción se debe hacer desde el 1ro. al 5 de enero, que es lo que va a durar la vela. También se debe poner loción después de bañarse en la nuca, en la frente y en todo el cuerpo para protegerse”, indicó.

Una vez concluida la limpieza, se debe encender un incienso cada día, prender la veladora roja, rezar un Padre Nuestro e invocar nuevamente al Arcángel Miguel para pedir estabilidad, crecimiento, abundancia económica, salud, amor y protección para el hogar y la familia.

La veladora puede permanecer encendida entre cuatro y cinco días. Cuando se apague por completo, debe desecharse. En ese momento, el billete se retira del agua, el líquido se tira y el billete se deja secar. Posteriormente, se dobla y se guarda en la cartera como un amuleto de prosperidad para todo el año. La bebida alcohólica utilizada se debe arrojar a la calle, mientras que la loción de Siete Machos puede emplearse cada primer día del mes o cuando se perciba una carga energética pesada.

Finalmente, Mhoni Vidente advirtió que el 2026 podría presentar desafíos, aunque aseguró que, con fe y la realización de este ritual, será posible enfrentar cualquier obstáculo y atraer abundancia, estabilidad económica, salud y amor verdadero.

Con información de Mhoni Vidente

BB