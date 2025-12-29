Si te gustan las películas mexicanas, las historias conmovedoras y apoyar al séptimo arte, la película La celda de los milagros ya se encuentra en la cartelera de cine tapatía.

La celda de los milagros. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

La trama interpretada por Omar Chaparro es un viaje emocional hacia los rincones más oscuros y luminosos del espíritu humano.

Bajo la dirección de Ana Lorena Pérez Ríos, la película narra la historia de Héctor, un hombre con una condición neurológica quien se destaca por ser un buen padre.

Debido a una confusión, Héctor es acusado injustamente de un crimen que no cometió, pero que querrán que lo pague con su propia vida. Dentro de la cárcel, el carisma y la bondad de Héctor le ayudarán a ganarse el cariño de sus compañeros de celda que velarán por él, en lo que buscan la manera de poder hacer que salga de la cárcel y se reúna de nuevo con su pequeña hija Alma.

Rodada en diversas locaciones de Colombia -Bogotá, Bojacá, Cajicá, Zipacón y Guasca-, La celda de los milagros recrea con minuciosidad la atmósfera de un pequeño pueblo en el sur de México. Más de 350 personas participaron diariamente en un rodaje que combina la complejidad técnica con una fuerte visión artística.

La celda de los milagros

De Ana Lorena Pérez Ríos.

Con Omar Chaparro, Gustavo Sánchez Pérez, Natalia Reyes Reyes, Sofía Álvarez, Arturo Ríos, Marco Treviño, Biassini Segura.

México, 2025.

XM