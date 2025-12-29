Esta Navidad se estrenó, a través de Netflix, el Volumen 2 con los siguientes 3 capítulos de Stranger Things, y falta cada vez menos para el capítulo final. A pesar de los nuevos capítulos, todavía quedan muchas dudas sobre cómo concluirá una de las series más emblemáticas de nuestros tiempos.

Durante la noche del 25 de diciembre, llegaron a Netflix los episodios 5, 6 y 7 de la quinta temporada de Stranger Things, luego de casi un mes de espera desde que se estrenó el Volumen 1. Por su parte, este 31 de diciembre, en la víspera de año nuevo, se estrenará el capítulo final que tendrá una duración de más de 2 horas.

¿Cómo se resolverán todas las interrogantes?

Una de las cosas que más se le ha criticado a la serie, es el tiempo en el que fue desarrollada, pues se estrenaron solo 5 temporadas en un periodo de casi 10 años. Dando como resultado unos actores ya adultos que dificilmente parecen adolescentes, así como las subtramas, multiversos, distintos monstruos y muchos conflictos sin resolver.

Afortunadamente, los creadores de la serie, los hermanos Matt y Ross Duffer, aseguran que todo se resolverá en último capítulo. Para refrescar la memoria antes del final de la serie, a continuación te contamos todo lo que tienes que saber para despedirte de Stranger Things.

Esto debes saber antes del último capítulo de Stranger Things

¿Cuándo y a qué hora se estrena?

El octavo episodio de la quinta y última temporada de Stranger Things, l legará a nuestras pantallas este miércoles 31 de diciembre a las 7:00 p.m. , y se titula “The Rightside Up” (haciendo alusión al “Upside Down”). A pesar de que se rumoraba que su duración sería de casi 3 horas, todo indica que durará 128 minutos, es decir, 2 horas con 8 minutos.

¿Cómo se ideó el final?

Los hermanos Duffer aseguraron que siempre tuvieron en claro cómo querían concluir su universo fantástico.

En entrevista con Esquire, Matt Duffer confesó que siempre supieron cuál sería la escena final: “Mientras escribíamos el guion final, íbamos entregando páginas. Así que cada vez que terminábamos diez páginas, se las pasábamos. No a Netflix, porque, de hecho, ellos no sabían lo que estábamos haciendo—. En ese momento no quería sugerencias. Solo necesitábamos que nuestro equipo supiera lo que se venía”.

¿Qué ocurrirá en el último capítulo?

La cantidad de subtramas que tiene la serie es uno de los aspectos que más la caracterizan. Además de lo que sucede en los grupos durante las misiones, cada personaje tiene su propia historia y problemas por resolver.

Durante el Vol. 2, pudimos ver varias revelaciones claves para que cada personaje estuviera listo para el final: “Para nosotros era fundamental que todos nuestros personajes, al adentrarse en la batalla final, resolvieran esas tensiones o conflictos. Que trabajaran en sintonía, ya fueran externos con los demás o internos consigo mismos. Porque, en nuestra opinión, si el grupo quiere derrotar a este gran mal, todos deben esforzarse al máximo y estar en sintonía. Así que era fundamental resolver esas tensiones y conflictos. De hecho, aún queda uno”, dijo Ross Duffer a Variety.

Probablemente parecen demasiadas cosas por resolver en tan solo dos horas, pero el equipo creativo de la serie confía en que, al final, todo quedará claro.

Episodios que ver antes del gran final

Antes de concluir la serie, y si no tienes tiempo de verla completa desde el inicio, los hermanos Duffer enlistaron los capítulos que los fanáticos pueden ver para entender mejor el final de temporada:

Episodio 4, temporada 2: “Will, el sabio”

“Will, el sabio” Episodio 6, temporada 2: “El espía”

“El espía” Episodio 7, temporada 4: “Masacre en el laboratorio Hawkins”

“Masacre en el laboratorio Hawkins” Episodio 9, temporada 4: “El huésped”

Evidentemente, a estos 4 episodios se suman los 7 capítulos disponibles de esta última temporada.

Luego de una espera de 9 largos años, una de las series más vistas e importantes de Netflix, llegará a su final, así que asegúrate de estar preparado para despedirte del Upside Down.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL