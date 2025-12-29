Lunes, 29 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Dragon Ball: ¿Cómo se vería Androide 18 en 2026, según la inteligencia artificial?

Androide 18 es un ícono del anime y desde su debut su imagen marcó época; ahora, la IA predice cómo podría lucir en el futuro cercano

Por: Tomás Iván García Enciso

18 ya no es solo esposa o madre es una pieza estratégica. CHATGPT

18 ya no es solo esposa o madre es una pieza estratégica. CHATGPT

Desde su primera aparición en Dragon Ball Z, Androide 18 (conocida como Lazuli antes de su transformación) se ha consolidado como uno de los personajes femeninos más icónicos y queridos de la franquicia.

Creada por el Dr. Gero con el objetivo de eliminar a Goku, su diseño distintivo y su evolución de villana a aliada y madre han dejado una huella imborrable en los fans.

LEE: Publican primer tráiler y poster de "Malcolm"

Un diseño que marcó tendencia:

En sus inicios, Androide 18 se caracterizó por su cabello rubio liso, ojos azules penetrantes y una vestimenta que combinaba una camisa de mezclilla sobre una camiseta de rayas, falda a juego, medias y botas. Este look, que fusionaba lo rudo con un toque de moda urbana de los 90, la diferenciaba notablemente de otros personajes femeninos de la serie. Su actitud fría y desafiante complementaba perfectamente su estética, convirtiéndola en un símbolo de empoderamiento y misterio.
 

Su primera aparición oficial la muestra con un atuendo que se haría icónico: falda de mezclilla camiseta a rayas, chaleco y botas. CAPTURA DE PANTALLA/ dragon-ball-official.com
Su primera aparición oficial la muestra con un atuendo que se haría icónico: falda de mezclilla camiseta a rayas, chaleco y botas. CAPTURA DE PANTALLA/ dragon-ball-official.com

Los cambios a lo largo de los años:

Con el paso del tiempo y las diferentes sagas de Dragon Ball, el diseño de Androide 18 ha experimentado sutiles, pero significativos cambios:

  • Saga de Cell y después:

Tras ser absorbida por Cell y luego liberada, su atuendo principal evolucionó. Mantuvo su estilo original en ciertas ocasiones, pero también la vimos con ropa más informal, reflejando su integración a la vida familiar con Krilin y Marron. Se le vio con un chándal rosa o simplemente con una camiseta y pantalones, mostrando una faceta más relajada y maternal.

Ahora que es madre, ella y su familia de tres personas se han mudado a casa de Kamesennin. CAPTURA DE PANTALLA/ dragon-ball-official.com
Ahora que es madre, ella y su familia de tres personas se han mudado a casa de Kamesennin. CAPTURA DE PANTALLA/ dragon-ball-official.com
  • Dragon Ball Super:

En esta etapa, su vestuario se diversificó aún más, adaptándose a las situaciones. Hemos visto versiones de su atuendo clásico, pero también trajes de entrenamiento más modernos y funcionales, especialmente durante el Torneo de Poder. Su peinado ha permanecido consistentemente liso y rubio, siendo una de sus características más reconocibles. Los detalles en sus ojos y la forma de su rostro se han mantenido fieles al diseño original de Akira Toriyama, con ligeras adaptaciones al estilo de animación actual.

Versión Dragon Ball Super. CAPTURA DE PANTALLA/ dragon-ball-official.com
Versión Dragon Ball Super. CAPTURA DE PANTALLA/ dragon-ball-official.com

Androide 18 en 2026: según la IA

La franquicia Dragon Ball está entrando en un período clave de expansión: se planea un evento global especial en enero de 2026 (Genkidamatsuri) para celebrar el 40° aniversario de la serie con anuncios importantes de nuevos proyectos —incluyendo posibles anime, películas y juegos— y hay fuerte expectativa de que se revele nuevo contenido para el universo Dragon Ball.

Es muy probable que 18 conserve sus rasgos icónicos: cabello rubio, actitud serena e imponente, pero con leves actualizaciones de vestuario que reflejen un balance entre lo clásico y una estética más “futurista” o contemporánea, como suelen ser las reinterpretaciones de fans.

Podrían introducir detalles tecnológicos visibles (paneles, circuitos, accesorios cyberpunk) si su rol se vuelve más activo en tramas relacionadas con los androides o nuevas amenazas tecnológicas.

Si aparece en un anime o película con tema de combate o torneo (algo recurrente en Dragon Ball), su diseño podría incluir atuendos más funcionales y dinámicos —pantalones ajustados, botas reforzadas, guantes, accesorios energéticos— manteniendo la esencia de su “look casual” tradicional.

No es un rediseño radical, sino una evolución lógica acorde a una franquicia que hoy convive con estéticas más tecnológicas y un público multigeneracional. CHATGPT
No es un rediseño radical, sino una evolución lógica acorde a una franquicia que hoy convive con estéticas más tecnológicas y un público multigeneracional. CHATGPT

La idea central fue actualizar a la Androide 18 sin romper su silueta icónica, algo que Dragon Ball ha hecho constantemente con personajes clásicos como Piccolo, Gohan, Freezer

Se mantiene el corte bob clásico, ligeramente más pulido y simétrico, ojos azules grandes, bien definidos, con una expresión fría pero serena. No hay agresividad exagerada, 18 nunca fue un personaje explosivo, su poder siempre ha sido contenido silencioso. Esto refuerza su identidad como androide: eficiencia antes que dramatismo.

Chaqueta corta Inspirada directamente en su chaleco original de DBZ, pero transformado en una chaqueta táctica ligera.

Elementos tecnológicos visibles:

Aquí está uno de los puntos clave del diseño: brazaletes, guantes y módulos luminosos, estos detalles son sutiles, no invasivos.

La luz azul sugiere: Flujo de energía interna, Control absoluto de su poder y a diferencia de Cell o los androides Gamma, 18 no necesita exhibir tecnología.

LEE: Stranger Things: Esto debes saber antes del último capítulo

Este diseño plantea a la Androide 18 como Una figura estable, eficiente y moderna, que no necesita transformarse ni llamar la atención para imponer respeto. No es nostalgia pura, ni ruptura: es evolución silenciosa, exactamente como el personaje.

TG

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones