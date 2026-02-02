Con el arranque del mes de febrero, Netflix se prepara para consentir a sus suscriptores con una nueva oleada de estrenos que prometen marcar el ritmo del inicio del mes. Fiel a su estilo dinámico y diverso, la plataforma suma a su catálogo producciones que han generado expectativa y que finalmente estarán disponibles para el público.

Ya sea que prefieras maratonear en solitario, disfrutar de una película en familia o compartir una serie con amigos, febrero llega con opciones para todos los gustos. Drama, comedia, acción, romance y documentales se combinan para ofrecer alternativas que mantendrán a los usuarios frente a la pantalla durante sus momentos libres.

Desde nuevas series y películas hasta contenidos especiales, Netflix renueva su oferta para comenzar el mes con fuerza y seguir ampliando su propuesta de entretenimiento. Por ello, si quieres saber qué títulos se incorporan al catálogo y cuáles son los estrenos más destacados, a continuación te compartimos la lista completa de lanzamientos que llegan a la plataforma en los primeros días de febrero.

¿Qué ver en Netflix?

“Las leonas” es una nueva serie de Netflix que sigue la historia de cinco mujeres que, casi por accidente, acaban involucradas en el mundo del delito. La producción, que se estrenará en la plataforma el 5 de febrero de 2026, está protagonizada por Rebecca Marder, Zoé Marchal, Naidra Ayadi, Pascale Arbillot y Tya Deslauriers.

Si prefieres las historias reales, “La reina del ajedrez” es un documental que cuenta la historia de Judit Polgár, una prodigio húngara que desde muy joven decidió desafiar un ámbito tradicionalmente dominado por hombres. Con solo 12 años, comenzó a romper barreras en el ajedrez profesional, disciplina en la que fue formada bajo un singular experimento educativo impulsado por su padre en la Hungría comunista.

A lo largo del documental se retrata su ascenso imparable, marcado por la ruptura de récords históricos, incluidos algunos establecidos por Bobby Fischer, hasta consolidarse como la jugadora de ajedrez más joven en alcanzar la cima del ranking mundial.

Todos los estrenos de Netflix del 2 al 8 de febrero

4 de febrero

Cincuenta sombras de Grey (Película)

Cincuenta sombras liberadas (Película)

Cincuenta sombras más oscuras (Película)

5 de febrero

El abogado del Lincoln: Temporada 4 (Serie)

Las leonas (Serie)

Unfamiliar (Serie)

6 de febrero

La reina del ajedrez (Documental)

