¡Atención cinéfilos! Cinépolis ya está preparado para comenzar febrero 2026 con lo mejor del entretenimiento, pues este mes llegan a la pantalla grande cintas para todos los gustos, con actuaciones de primera e historias completamente originales.

Uno de los estrenos más esperados de este mes se trata de la película protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie, “Cumbres Borrascosas” inspirada en la novela de Emily Brontë de 1847,que llegará a las salas de Cinépolis el próximo 12 de febrero.

Dicha peli narra la vida de Heathcliff, un huérfano acogido por la familia Earnshaw para habitar con ellos en la agreste propiedad conocida como Cumbres Borrascosas. Lejos de ser recibido con afecto, es rechazado y maltratado por su apariencia descuidada, con la única excepción de Catherine, la hija menor, con quien forja una estrecha relación que, con el paso del tiempo, se transforma en un amor intenso y tormentoso.

No obstante, cuando Catherine conoce a Edgar Linton, el rico propietario de la Granja de los Tordos, opta por casarse con él para garantizar una vida acomodada, traicionando así sus sentimientos por Heathcliff. Consumido por el dolor y el resentimiento, Heathcliff desaparece para reinventarse como un hombre sofisticado y regresa años después decidido a vengarse de todos aquellos que lo despreciaron.

Acompañamos a descubrir esta y otras películas que llegarán a las salas de Cinépolis, para cautivarte con sus efectos especiales y sus historias de otro mundo.

Estrenos de Cinépolis el 5 de febrero

El día del fin del mundo: Migración

Stray Kids: The DominATE Experience

Aún es de noche en Caracas

El sonido de la muerte

Arco

Tren fantasma: Estación fantasma

La historia del sonido

Estrenos de Cinépolis el 12 de febrero

¿Quieres ser mi novia?

Cumbres borrascosas

La cabra que cambió el juego

El orfanato: La posesión

Muerte en invierno

Caminos del crimen

La voz de Hind Rajab

Estrenos de Cinépolis el 19 de febrero

¿Está funcionando esto?

Clika

Líbralos del mal

La novia del diablo

EPIC: Elvis Presley in Concert

Catástrofe en el aire

Amélie y los secretos de la lluvia

Kill Bill: The Bloody Affair

Kohuko

Estrenos de Cinépolis el 25 de febrero

Twenty One Pilots (Concierto) IMAX

Estrenos de Cinépolis el 26 de febrero

Scream 7

Venganza

Nuremberg: El juicio del siglo

El bufón 2

Alguien está dentro de la casa

El agente secreto

Verdad y traiciónLa Raya

