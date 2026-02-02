Lunes, 02 de Febrero 2026

Conoce todos los estrenos de Cinépolis este febrero 2026

Prepara tus palomitas y acompáñanos a descubrir lo mejor de Cinépolis este mes

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Recuerda que con la tarjeta Círculo INFORMADOR puedes disfrutar de la magia de Cinépolis con hasta un 49 por ciento de descuento. ESPECIAL/ Unsplash

¡Atención cinéfilos! Cinépolis ya está preparado para comenzar febrero 2026 con lo mejor del entretenimiento, pues este mes llegan a la pantalla grande cintas para todos los gustos, con actuaciones de primera e historias completamente originales.

Uno de los estrenos más esperados de este mes se trata de la película protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie, “Cumbres Borrascosas” inspirada en la novela de Emily Brontë de 1847,que llegará a las salas de Cinépolis el próximo 12 de febrero.

Dicha peli narra la vida de Heathcliff, un huérfano acogido por la familia Earnshaw para habitar con ellos en la agreste propiedad conocida como Cumbres Borrascosas. Lejos de ser recibido con afecto, es rechazado y maltratado por su apariencia descuidada, con la única excepción de Catherine, la hija menor, con quien forja una estrecha relación que, con el paso del tiempo, se transforma en un amor intenso y tormentoso.

No obstante, cuando Catherine conoce a Edgar Linton, el rico propietario de la Granja de los Tordos, opta por casarse con él para garantizar una vida acomodada, traicionando así sus sentimientos por Heathcliff. Consumido por el dolor y el resentimiento, Heathcliff desaparece para reinventarse como un hombre sofisticado y regresa años después decidido a vengarse de todos aquellos que lo despreciaron.

     

Acompañamos a descubrir esta y otras películas que llegarán a las salas de Cinépolis, para cautivarte con sus efectos especiales y sus historias de otro mundo.

Estrenos de Cinépolis el 5 de febrero

  • El día del fin del mundo: Migración
  • Stray Kids: The DominATE Experience
  • Aún es de noche en Caracas
  • El sonido de la muerte
  • Arco
  • Tren fantasma: Estación fantasma
  • La historia del sonido

Estrenos de Cinépolis el 12 de febrero

  • ¿Quieres ser mi novia?
  • Cumbres borrascosas
  • La cabra que cambió el juego
  • El orfanato: La posesión
  • Muerte en invierno
  • Caminos del crimen
  • La voz de Hind Rajab

Estrenos de Cinépolis el 19 de febrero

  • ¿Está funcionando esto?
  • Clika
  • Líbralos del mal
  • La novia del diablo
  • EPIC: Elvis Presley in Concert
  • Catástrofe en el aire
  • Amélie y los secretos de la lluvia
  • Kill Bill: The Bloody Affair
  • Kohuko

Estrenos de Cinépolis el 25 de febrero

  • Twenty One Pilots (Concierto) IMAX

Estrenos de Cinépolis el 26 de febrero

  • Scream 7
  • Venganza
  • Nuremberg: El juicio del siglo
  • El bufón 2
  • Alguien está dentro de la casa
  • El agente secreto
  • Verdad y traiciónLa Raya

